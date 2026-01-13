MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन, मोहन सरकार ने दी मंजूरी

Fourth Pay Scale MP Government Teachers Salary Hike: (photo: patrika creation)
Fourth Pay Scale: लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को एमपी की मोहन सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब इन्हें हर माह मिलने वाले वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार 13 जनवरी को इनके वेतन में वृद्धि करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay Scale) के तहत कर दिया है। इससे एमपी के लाखों शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आज हुई कैबिनेट में आए प्रस्ताव (Fourth Pay Scale) पर मुहर लगाई है।
बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने चार माह पहले 5 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का एलान किया था। उन्होंने 4 महीने बाद अपने इस एलान को अमलीजामा पहना दिया है।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 1.25 लाख शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है। ये शिक्षक चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 5 से 8 साल से अधिक का समय हो चुका है। अब इन्हें जल्द ही चतुर्थ समयमान-वेतनमान का फायदा मिलेगा।
बता दें कि अभी प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay Scale) मिल रहा है। शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया, चतुर्थ समयमान वेतन की मांग पूरी हो गई है। अब तृतीय समयमान वेतनमान पाने वाले लाखों शिक्षकों को हर माह आर्थिक लाभ होगा।
