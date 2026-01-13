13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन, मोहन सरकार ने दी मंजूरी

Fourth Pay Scale: मोहन सरकार ने का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने लगा दी मुहर, एमपी के 1.25 लाख शिक्षकों को होगा फायदा...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 13, 2026

Fourth Pay Scale MP Government Teachers Salary Hike

Fourth Pay Scale MP Government Teachers Salary Hike: (photo: patrika creation)

Fourth Pay Scale: लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को एमपी की मोहन सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब इन्हें हर माह मिलने वाले वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार 13 जनवरी को इनके वेतन में वृद्धि करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay Scale) के तहत कर दिया है। इससे एमपी के लाखों शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आज हुई कैबिनेट में आए प्रस्ताव (Fourth Pay Scale) पर मुहर लगाई है।

5 सितंबर 2025 को सीएम ने किया था एलान

बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने चार माह पहले 5 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का एलान किया था। उन्होंने 4 महीने बाद अपने इस एलान को अमलीजामा पहना दिया है।

जानें किसे मिलेगा चतुर्थ समयमान-वेतनमान का फायदा, क्या है पात्रता

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 1.25 लाख शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है। ये शिक्षक चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 5 से 8 साल से अधिक का समय हो चुका है। अब इन्हें जल्द ही चतुर्थ समयमान-वेतनमान का फायदा मिलेगा।

अभी प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही मिल रहा था लाभ

बता दें कि अभी प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay Scale) मिल रहा है। शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया, चतुर्थ समयमान वेतन की मांग पूरी हो गई है। अब तृतीय समयमान वेतनमान पाने वाले लाखों शिक्षकों को हर माह आर्थिक लाभ होगा।

ये भी पढ़ें

MP Cabinet में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम ने किसे दी बड़ी सौगात?
भोपाल
MP Cabinet Important Decision

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 05:09 pm

Published on:

13 Jan 2026 05:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन, मोहन सरकार ने दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में घरों में बन रही थी शराब

BHOPAL
भोपाल

पश्चिमी विक्षोभ पलटेगा मौसम, 15-16 और 17 जनवरी को होगी तेज बारिश

Western Disturbance
भोपाल

एमपी में 60 कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व, सरकार ने किया पदोन्नत

60 police personnel promoted by DGP in MP
भोपाल

एमपी में उप सचिव एसके मिश्रा के नाम से निकाली भर्ती, सामने आई बड़ी गड़बड़ी

Govt Jobs
भोपाल

एमपी की सियासत में सक्रिय होंगे ‘दिग्विजय’, छोड़ेंगे राज्यसभा सीट; कमलनाथ समेत ये दिग्गज रेस में…

digvijaya-singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.