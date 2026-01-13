MP के 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गया वेतन, मोहन सरकार ने दी मंजूरी

Fourth Pay Scale: लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को एमपी की मोहन सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब इन्हें हर माह मिलने वाले वेतन में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम मोहन यादव ने मंगलवार 13 जनवरी को इनके वेतन में वृद्धि करते हुए चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay Scale) के तहत कर दिया है। इससे एमपी के लाखों शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने आज हुई कैबिनेट में आए प्रस्ताव (Fourth Pay Scale) पर मुहर लगाई है।