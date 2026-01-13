13 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

MP Cabinet में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम ने किसे दी बड़ी सौगात?

MP Cabinet: मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार 13 जनवरी को आयोजित, मंत्रालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 13, 2026

MP Cabinet Important Decision

MP Cabinet Important Decision(photo:X)

MP Cabinet: मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट (MP Cabinet) की बैठक 13 जनवरी मंगलवार को आयोजित की गई। मंत्रालय में आयोजित MP Cabinet में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई।

परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बेचने पर परिवहन टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने पर हुई चर्चा। बाद में सर्वसम्मत से प्रस्ताव मंजूर

खरनार गांव के 11 हजार से ज्यादा से ज्यादा हेक्टेयर में सिचाई होगी। 10 हजार से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ होगा।

आबकारी नीति के निर्धारण हेतू स्वीकृति...

Note: खबर लगातार अपडेट की जा रही है

Published on:

13 Jan 2026 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम ने किसे दी बड़ी सौगात?

