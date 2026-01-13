MP Cabinet में आज लाखों शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी, सीएम दे सकते हैं बड़ी सौगात

बता दें, सीएम डॉ. मोहन यादव ने बीते 5 सितंबर को शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया था। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 1.25 लाख शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है। चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 5 से 8 साल से अधिक का समय हो चुका है।