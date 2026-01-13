13 जनवरी 2026,

मंगलवार

भोपाल

MP Cabinet में आज लाखों शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी, सीएम दे सकते हैं बड़ी सौगात

MP Cabinet: मोहन कैबिनेट में आज हो सकता है बड़ा फैसला, इस अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर तो एमपी के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा फायदा...

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 13, 2026

MP Cabinet Big Decision

MP Cabinet Big Decision(photo@cmmohanyadavX)

MP Cabinet: लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों का वेतन हर माह 4 से 5 हजार रुपए तक बढ़ सकता है। वृद्धि चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay commission proposal) के तहत होगी। सरकार मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है। सब ठीक रहा तो प्रस्ताव (Fourth Pay commission proposal) पर मुहर लगेगी।

बता दें, सीएम डॉ. मोहन यादव ने बीते 5 सितंबर को शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया था। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 1.25 लाख शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है। चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 5 से 8 साल से अधिक का समय हो चुका है।

अभी प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही लाभ

अभी प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही चतुर्थ समयमान वेतनमान (Fourth Pay commission proposal) मिल रहा है। शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया, चतुर्थ समयमान वेतन की मांग पूरी होती है तो, शिक्षकों को हर माह आर्थिक लाभ होगा।

नि:शुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट

वहीं प्रदेश के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को जल्द ही बार-बार खून चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी। नि:शुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश और मेदांता फाउंडेशन, नई दिल्ली के बीच एमओयू किया गया है। पहले चरण में इंदौर, उज्जैन, देवास में रोगियों को चिह्नित किया गया है।

13 Jan 2026 08:50 am

