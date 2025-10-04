Doctors Bad Handwriting : डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों, 3 डॉक्टर्स की जुबानी सुनिए, कोर्ट के फैसले के बाद सुधार की उम्मीद

Doctors Bad Handwriting : डॉक्टर की राइटिंग को पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं कई बार नामुमकिन-सा हो जाता है। सोशल मीडिया पर इनकी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मीम मिल जाएंगे तो कुछ मजेदार जोक भी। मगर, इस तरह के मजाक को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और राइटिंग सुधारने का आदेश भी दिया है। ये डॉक्टर कितना सुधार करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर, डॉक्टर की हैंड राइटिंग इतनी खराब क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? इस बात को समझने के लिए हमने (पत्रिका) तीन डॉक्टरों से बातचीत की।