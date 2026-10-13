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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भारत के पंजाब और हरियाणा प्रान्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ मे हैं।
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