बस ड्राइवर को Heart Attack, मरने से पहले बचाया कईयों की जिंदगी, कर्नाटक में ड्राइवर्स की अचानक मौत क्यों?

Karnataka Drivers Heart Attack : कर्नाटक में एक और बस ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आया था। उस ड्राइवर ने हार्ट अटैक आने के बाद भी यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा और उनको बचाया। इस मौत के साथ एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों कर्नाटक में ड्राइवर्स को अटैक आ रहे हैं? जबकि, इसको लेकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है। आइए, इस घटना के साथ पूरी बात समझते हैं।