स्वास्थ्य

Heart Attack In Flight : बेंगलुरु फ्लाइट में आया था हार्ट अटैक, हुई सर्जरी, Apple Watch, Whoop पर उठ रहे सवाल

Heart Attack In Bengaluru Flight : बेंगलुरु फ्लाइट में एक शख्स को हार्ट अटैक आया था। इस दर्दनाक घटना के बारे में पीड़ित की पत्नी ने शेयर किया है और Apple Watch, Whoop पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

बैंगलोर

Ravi Gupta

Sep 16, 2025

heart attack in flight, Heart Attack In Bengaluru Flight, Apple Watch, Whoop, fitness band wrong heartbeat report,
Heart Attack In Bengaluru Flight | Grok AI से निर्मित फोटो

Heart Attack In Flight : आजकल हार्ट अटैक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और हार्ट अटैक घटना सामने आई है। करीब दो सप्ताह पहले एक व्यक्ति को फ्लाइट में बैठते ही दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा। व्यक्ति के इलाज में 5 घंटे की देरी हुई जिसे मेडिकल की भाषा में ‘Widow’s Call’ कहते हैं। फिर भी, पीड़ित शख्स को बचा लिया गया। इस मामले में Apple Watch, Whoop पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये घटना है रिलायंस फैशन एंड लाइफस्टाइल की वाइस प्रेसिडेंट मिनल श्रीवास्तव के पति की।

बेंगलुरु फ्लाइट में हार्ट अटैक की घटना को समझिए

मिनल श्रीवास्तव ने पूरी घटना को सोशल मीडिया (लिंक्डइन) पर शेयर किया है। वो लिखती हैं कि पिछले हफ्ते मेरे पति बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट में थे। फ्लाइट में बैठते ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ। शुरुआती लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किताबों में पढ़ते हैं या अक्सर सुनते हैं- तेज पसीना आना, बाजुओं में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आधि। जैसे ही उन्होंने एयरहोस्टेस को इसकी जानकारी दी, पायलट खुद उनके पास आए और भरोसा दिलाया कि उन्हें तुरंत मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, एम्बुलेंस तक इंतजाम हो जाएगा और पूछा कि क्या वे फ्लाइट से उतरना चाहते हैं।

इसके लिए उन्होंने कहा- “मुझे 5 मिनट सोचने के लिए दें।” उन पांच मिनटों में वो खुद को सामान्य करने की कोशिश किए, अपनी दोनों कलाई पर बंधी घड़ियों- एक Apple Watch और एक WHOOP- को देखा, उन घड़ियों पर कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो अपने बेटे के बारे में सोचकर इलाज कराने का फैसला लिए। उन्होंने फैसला लिया- “मैं घर जाना चाहता हूं।” इस फैसला के कारण सर्जरी पांच घंटे की देरी के बाद हुई। इसे मेडिकल जगत में ‘Widow’s Call’ कहते हैं।

Apple Watch और WHOOP पर सवाल क्यों उठ रहे?

मिनल ने Apple Watch और WHOOP पर सवाल उठाया है। वो कहती हैं कि उनकी कलाई पर बंधी दो डिवाइस 'झूठी' हैं। क्योंकि, उनके पति को गंभीर हार्ट अटैक आने पर भी नॉर्मल संकेत ही दिए, किसी तरह का अलार्म नहीं मिला। अगर वो इन हेल्थबैंड के भरोसे होते तो सबकुछ बिखर जाता। इस बात को सोचकर वो डर जाती हैं।

हालांकि, वो ये भी कहती हैं कि मैं मार्केटिंग में बीस साल से अधिक काम कर चुकी हूं। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों ब्रांड्स ने अपने लीगल डिस्क्लेमर में सब कुछ साफ लिखा होगा, ताकि किसी तरह की जिम्मेदारी उन पर न आए। लेकिन जो इंसान सालों से इन डिवाइस को अपनी कलाई पर बांधे हुए था, वह इस सच से अनजान रहा कि असली समय पर इनमें से कोई भी डिवाइस अलार्म नहीं बजाने वाली।

पूरी पोस्ट को आप यहां पर पढ़ें-

मिनल श्रीवास्तव की लिंक्डइन पोस्ट | फोटो- लिंक्डइन

हेल्थ बैंड या फिटनेस बैंड बांधने वाले ध्यान दें!

मिनल ने ये भी लिखा है कि हर किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है- कितने लोग जो इन डिवाइस को यूज करते हैं, सचमुच मानते हैं कि अगर उन्हें कभी हार्ट अटैक हुआ, तो ये डिवाइस अलार्म बजाएगी और उन्हें सही फैसला लेने में मदद करेंगी?

डॉक्टर का कहना

इस संबंध में पत्रिका की बातचीज डॉ. हिमांशु गुप्ता, फिजिशियन से हुई। उनका कहना है कि हेल्थ बैंड या फिटनेस बैंड रियल टाइम हेल्थ की स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकते। उनके भरोस रहने से जान तक जा सकती है। इसलिए, समय-समय पर मेडिकल जांच कराएं, तब जाकर स्वास्थ्य की सही जानकारी मिल सकती है।

