Heart Attack In Flight : बेंगलुरु फ्लाइट में आया था हार्ट अटैक, हुई सर्जरी, Apple Watch, Whoop पर उठ रहे सवाल

मिनल श्रीवास्तव ने पूरी घटना को सोशल मीडिया (लिंक्डइन) पर शेयर किया है। वो लिखती हैं कि पिछले हफ्ते मेरे पति बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट में थे। फ्लाइट में बैठते ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ। शुरुआती लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किताबों में पढ़ते हैं या अक्सर सुनते हैं- तेज पसीना आना, बाजुओं में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आधि। जैसे ही उन्होंने एयरहोस्टेस को इसकी जानकारी दी, पायलट खुद उनके पास आए और भरोसा दिलाया कि उन्हें तुरंत मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, एम्बुलेंस तक इंतजाम हो जाएगा और पूछा कि क्या वे फ्लाइट से उतरना चाहते हैं।