Mpox Virus New Variant: क्या फिर से फैल सकती है महामारी? Mpox के नए रूप ने बढ़ाई टेंशन

WHO का कहना है कि अभी इस नए स्ट्रेन के बारे में ज्यादा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर जोखिम सामान्य लोगों के लिए कम है, लेकिन जिन लोगों के कई यौन साथी हैं या जोखिम वाले व्यवहार में शामिल हैं, उनके लिए जोखिम मध्यम माना गया है। संगठन ने सभी देशों को सतर्क रहने, जीनोमिक निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर टीकाकरण व संक्रमण नियंत्रण उपाय जारी रखने की सलाह दी है। अभी यात्रा या व्यापार पर कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं बताई गई है।