World Retina Day : डॉक्टरों की चेतावनी, आंखों को बचाना है तो ये छोटी आदतें बदलना हैं जरूरी

Retina Health Eye Care Tips : विश्व रेटिना दिवस 2025 आंखों के स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। विशेषज्ञ लाइफ स्टाइल में बदलाव के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी और मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी रेटिना संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर ध्यान दे रहे हैं। नियमित रूप से आंखों की जांच के जरिए समय रहते इसका पता लगाना गंभीर दृष्टि हानि को रोकने के लिए जरूरी है। स्वस्थ आहार लेना, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना और संतुलित लाइफ स्टाइल अपनाना रेटिना के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।