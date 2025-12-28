Jaipur: सर्द हवाओं ने बढ़ाई दिल और दिमाग की धड़कनें; रहें सावधान, हार्ट अटैक-स्ट्रोक के दोगुना तक बढ़े केस

जयपुर। सर्द हवाएं सिर्फ कंपकंपाती नहीं, दिल‑दिमाग पर वार भी कर रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसों में डेढ़ से दोगुना तक वृद्धि दर्ज की गई है।

चिकित्सकों का कहना है कि इस बार ठंड ज्यादा तीव्र नहीं है, फिर भी आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी चिंताजनक है। बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों की है।