Hot Shower in Winter Risk: सुबह-सुबह गर्म पानी से नहाने वाले सावधान! लोगों की जा रही है जान, डॉक्टर ने बताया खतरनाक कारण

कार्बन मोनोऑक्साइड न तो रंगहीन होती है, न ही इसकी कोई तेज गंध होती है। इसलिए यह बिना चेतावनी के शरीर में असर करने लगती है। यह गैस खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती से चिपक जाती है। नतीजा यह होता है कि शरीर के जरूरी अंगों, खासकर दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इंसान चक्कर खाकर बेहोश हो सकता है।