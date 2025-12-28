28 दिसंबर 2025,

रविवार

स्वास्थ्य

Hot Shower in Winter Risk: सुबह-सुबह गर्म पानी से नहाने वाले सावधान! लोगों की जा रही है जान, डॉक्टर ने बताया खतरनाक कारण

Hot Shower in Winter Risk: बंद बाथरूम में गैस गीजर से नहाना पड़ सकता है भारी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे बना रही है लोगों को बेहोश, जानिए डॉक्टर की चेतावनी और बचाव के आसान उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 28, 2025

Hot Shower in Winter Risk

Hot Shower in Winter Risk (photo- freepik)

Hot Shower in Winter Risk: सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और होता है। ठंड में जैसे ही गर्म शॉवर शरीर पर गिरता है, सारी ठिठुरन दूर हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह रोज का लगने वाला मासूम रूटीन कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है?

महाराष्ट्र के जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सिकंदर अदवानी ने अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर एक ऐसा ही डरावना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके पास OPD में दो मरीज आए, और दोनों ही अपने बाथरूम में बेहोश हालत में पाए गए थे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने बंद बाथरूम में गर्म पानी से नहाया था और दोनों के बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ था।

आखिर बेहोशी की वजह क्या थी?

डॉ. सिकंदर ने साफ बताया कि मरीज गैस की बदबू की वजह से बेहोश नहीं हुए थे। असली खतरा था कार्बन मोनोऑक्साइड गैस (CO)। बंद बाथरूम में गैस गीजर चलने से यह गैस धीरे-धीरे भर गई और किसी को भनक तक नहीं लगी।

क्यों खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड?

कार्बन मोनोऑक्साइड न तो रंगहीन होती है, न ही इसकी कोई तेज गंध होती है। इसलिए यह बिना चेतावनी के शरीर में असर करने लगती है। यह गैस खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती से चिपक जाती है। नतीजा यह होता है कि शरीर के जरूरी अंगों, खासकर दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। जब दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इंसान चक्कर खाकर बेहोश हो सकता है।

बाथरूम के अंदर दिखने वाले खतरे के संकेत

डॉ. सिकंदर के मुताबिक, दोनों मरीजों में कार्बन मोनोऑक्साइड के ये आम लक्षण दिखे:

  • अचानक तेज सिरदर्द
  • चक्कर आना
  • मतली, उलझन या कमजोरी
  • असामान्य नींद आना
  • कन्फ्यूजन या दिमाग सुन्न-सा लगना

अक्सर लोग इन लक्षणों को ठंड, थकान या लो ब्लड प्रेशर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है।

ऐसी स्थिति में क्या करें?

अगर नहाते समय या बाथरूम में आपको ऐसा कुछ महसूस हो:

  • तुरंत गीजर बंद करें
  • बाथरूम से बाहर निकल जाएं
  • दरवाजे और खिड़कियां खोल दें ताकि हवा आ सके
  • हालत ज्यादा खराब लगे तो तुरंत मेडिकल मदद लें

बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा

अगर आप गैस गीजर इस्तेमाल करते हैं, खासकर सर्दियों या सुबह के समय, तो बाथरूम में अच्छी वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट फैन लगवाएं, पूरी तरह बंद बाथरूम में गीजर न चलाएं और समय-समय पर गीजर की जांच कराते रहें। याद रखें, थोड़ी-सी सावधानी आपको और आपके परिवार को एक बड़े हादसे से बचा सकती है।

Updated on:

28 Dec 2025 09:07 am

Published on:

28 Dec 2025 09:06 am

Hindi News / Health / Hot Shower in Winter Risk: सुबह-सुबह गर्म पानी से नहाने वाले सावधान! लोगों की जा रही है जान, डॉक्टर ने बताया खतरनाक कारण

