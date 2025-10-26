Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Attack Due to Dance : डांस करते-करते दुल्हन की मौत, जानिए क्यों नाचते वक्त आता है हार्ट अटैक?

Heart Attack Due to Dance : फरीदकोट में शादी से कुछ घंटे पहले दुल्हन पूजा की डांस करते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानें क्यों युवाओं को अचानक आ रहा दिल का दौरा और क्या हैं इसके लक्षण।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 26, 2025

Heart Attack Due to Dance

Heart Attack Due to Dance : डांस करते समय कार्डियक अरेस्ट

Heart Attack Due to Dance : फरीदकोट के पास बरगारी गांव में जश्न का माहौल मातम में बदल गया जब शनिवार को होने वाली दुल्हन पूजा की शादी से कुछ घंटे पहले हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। सुबह तक जो परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था वह उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, शुक्रवार की रात हंसी-मजाक, संगीत और नाच-गाने से भरी रही क्योंकि रिश्तेदार हरजिंदर सिंह नामक एक दिहाड़ी मज़दूर के घर पर अपनी बेटी की शनिवार को होने वाली शादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।

शगुन और मेहंदी की रस्मों के बाद परिवार और मेहमानों ने देर रात तक जश्न मनाया। रात करीब 1.15 बजे, दोस्तों के साथ नाचते हुए पूजा अचानक बेहोश हो गईं। कुछ ही पलों में उन्हें खून की उल्टी और नाक से खून बहने लगा। उन्हें पास के एक क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

यह केवल एक अकेली घटना नहीं है। बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग नाचते, गाते या जिम में कसरत करते हुए अचानक मौत के मुँह में चले गए।

घटनास्थानउम्र (लगभग)
डांस करते दुल्हन की मौतफरीदकोट, पंजाब20s (अनुमानित)
गरबा खेलते युवक की मौतगुजरात19-25 वर्ष
शादी में नाचते हुए मौतमध्य प्रदेश, तेलंगाना20-35 वर्ष
जिम में वर्कआउट के दौरानदेश के कई शहर30-50 वर्ष

खुशियों से भरा घर कुछ ही मिनटों में गम में डूब गया। शनिवार सुबह घर से डोली की जगह अंतिम यात्रा निकली ।

पूजा की शादी रौनवाला गांव के एक निवासी से तय हुई थी, जो दुबई में काम करता है। दोनों की सगाई वीडियो कॉल के जरिए हुई थी और दूल्हे के हाल ही में भारत लौटने के बाद शादी तय हुई थी।

परिवार के सदस्यों ने बताया कि पूजा अपने मंगेतर से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, लेकिन जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके पिता हरजिंदर सिंह ने शादी के लिए लगभग 5 लाख रुपये का इंतज़ाम करने के लिए रिश्तेदारों और गाँव वालों से भारी उधार लिया था। उन्होंने कहा, वह बहुत उत्साहित थी और उसने खुद सारी व्यवस्थाएं संभालीं… अब हमारे पास आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा है।"

क्यों हो रहा है ऐसा?

जब कोई व्यक्ति नाचता, दौड़ता या ज़ोरदार कसरत करता है, तो उसके दिल पर तनाव (Stress) बढ़ जाता है। अगर दिल में पहले से कोई समस्या हो, तो यह तनाव जानलेवा साबित हो सकता है। कई युवाओं के दिल में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) जैसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जिसका उन्हें पता ही नहीं होता। इसमें दिल की मांसपेशी मोटी हो जाती है और जोरदार गतिविधि के दौरान दिल की धड़कन खतरनाक तरीके से अनियमित (Arrhythmia) हो जाती है।

लक्षणों को अनदेखा न करें: यदि आपको कसरत या डांस के दौरान बेहोशी, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा घबराहट या सांस फूलने की शिकायत हो, तो इसे हल्के में न लें। तुरंत डॉक्टर से मिलें।

ये भी पढ़ें

Pink Guava vs White Guava : डायबिटीज में कौन सा अमरूद बेस्ट? गुलाबी या सफेद – जानिए एक्सपर्ट की राय
लाइफस्टाइल
Pink Guava vs White Guava

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

26 Oct 2025 07:00 pm

Hindi News / Health / Heart Attack Due to Dance : डांस करते-करते दुल्हन की मौत, जानिए क्यों नाचते वक्त आता है हार्ट अटैक?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Symptoms Seen on Hands and Nails : हाथ और नाखून पर दिखने वाले लक्षण किस बीमारी के हैं संकेत

Symptoms Seen on Hands and Nails
Patrika Special News

Pink Guava vs White Guava : डायबिटीज में कौन सा अमरूद बेस्ट? गुलाबी या सफेद – जानिए एक्सपर्ट की राय

Pink Guava vs White Guava
लाइफस्टाइल

Early Signs of Cataracts: क्या आपकी आंखों में मोतियाबिंद बन रहा है? 5 प्रमुख संकेत

cataract signs,cataract and vision, Early Signs of Cataracts,
स्वास्थ्य

Night Light heart Attack Risk : रात की रोशनी बन सकती है जानलेवा! हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ा सकती है

Night Light heart Attack Risk
स्वास्थ्य

Scleroderma-Cancer Connection : ऑटोइम्यून चेतावनी : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से 70% तक बढ़ा कैंसर का खतरा, जानिए क्या है ये

Scleroderma-Cancer Connection
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.