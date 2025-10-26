Heart Attack Due to Dance : डांस करते-करते दुल्हन की मौत, जानिए क्यों नाचते वक्त आता है हार्ट अटैक?

Heart Attack Due to Dance : डांस करते समय कार्डियक अरेस्ट
Heart Attack Due to Dance : फरीदकोट के पास बरगारी गांव में जश्न का माहौल मातम में बदल गया जब शनिवार को होने वाली दुल्हन पूजा की शादी से कुछ घंटे पहले हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। सुबह तक जो परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था वह उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया।
परिवार के सदस्यों के अनुसार, शुक्रवार की रात हंसी-मजाक, संगीत और नाच-गाने से भरी रही क्योंकि रिश्तेदार हरजिंदर सिंह नामक एक दिहाड़ी मज़दूर के घर पर अपनी बेटी की शनिवार को होने वाली शादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे।
शगुन और मेहंदी की रस्मों के बाद परिवार और मेहमानों ने देर रात तक जश्न मनाया। रात करीब 1.15 बजे, दोस्तों के साथ नाचते हुए पूजा अचानक बेहोश हो गईं। कुछ ही पलों में उन्हें खून की उल्टी और नाक से खून बहने लगा। उन्हें पास के एक क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
यह केवल एक अकेली घटना नहीं है। बीते कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग नाचते, गाते या जिम में कसरत करते हुए अचानक मौत के मुँह में चले गए।
|घटना
|स्थान
|उम्र (लगभग)
|डांस करते दुल्हन की मौत
|फरीदकोट, पंजाब
|20s (अनुमानित)
|गरबा खेलते युवक की मौत
|गुजरात
|19-25 वर्ष
|शादी में नाचते हुए मौत
|मध्य प्रदेश, तेलंगाना
|20-35 वर्ष
|जिम में वर्कआउट के दौरान
|देश के कई शहर
|30-50 वर्ष
खुशियों से भरा घर कुछ ही मिनटों में गम में डूब गया। शनिवार सुबह घर से डोली की जगह अंतिम यात्रा निकली ।
पूजा की शादी रौनवाला गांव के एक निवासी से तय हुई थी, जो दुबई में काम करता है। दोनों की सगाई वीडियो कॉल के जरिए हुई थी और दूल्हे के हाल ही में भारत लौटने के बाद शादी तय हुई थी।
परिवार के सदस्यों ने बताया कि पूजा अपने मंगेतर से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली थी, लेकिन जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसके पिता हरजिंदर सिंह ने शादी के लिए लगभग 5 लाख रुपये का इंतज़ाम करने के लिए रिश्तेदारों और गाँव वालों से भारी उधार लिया था। उन्होंने कहा, वह बहुत उत्साहित थी और उसने खुद सारी व्यवस्थाएं संभालीं… अब हमारे पास आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा है।"
जब कोई व्यक्ति नाचता, दौड़ता या ज़ोरदार कसरत करता है, तो उसके दिल पर तनाव (Stress) बढ़ जाता है। अगर दिल में पहले से कोई समस्या हो, तो यह तनाव जानलेवा साबित हो सकता है। कई युवाओं के दिल में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) जैसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जिसका उन्हें पता ही नहीं होता। इसमें दिल की मांसपेशी मोटी हो जाती है और जोरदार गतिविधि के दौरान दिल की धड़कन खतरनाक तरीके से अनियमित (Arrhythmia) हो जाती है।
लक्षणों को अनदेखा न करें: यदि आपको कसरत या डांस के दौरान बेहोशी, सीने में दर्द, बहुत ज़्यादा घबराहट या सांस फूलने की शिकायत हो, तो इसे हल्के में न लें। तुरंत डॉक्टर से मिलें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल