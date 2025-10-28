Ahmedabad news : ब्रेन स्ट्रोक के 40 फीसदी मरीजों की आयु 50 वर्ष से कम

नेशनल सेंटर फॉर डिसिज इंफोर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआइआर) के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 16 लाख से ज्यादा नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। एक जमाने में बुजुर्गों को होने वाली यह बीमारी अब युवा वर्ग को तेजी से चपेट में ले रही है। इसका मुख्य कारण जीवनशैली से जुड़े कारक हैं। गतिहीन जीवनशैली, हाइ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्nड प्रेशर और तनाव इसके मुख्य कारण हैं। खान-पान में बदलाव, शारीरिक गतिविधि की कमी, धूम्रपान और शराब का सेवन स्ट्रोक के जोखिम को और बढ़ा देता है।विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रोक एक जीवनशैली से जुड़ी बीमारी के रूप में उभर रहा है और जोखिम कारकों और लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समय रहते इलाज के लिए जरूरी है। चिकित्सकों के मुताबिक कि यदि स्ट्रोक के लक्षणों को पहचान कर तुरंत उपचार लेने की जरूरत है। इसके प्राथमिक लक्षण अचानक संतुलन खोना, दृष्टि का धुंधला हो जाना, चेहरे का एक तरफ झुकना, एक कंधे का सुन्न होना या कमजोर होना तथा बोलने में कठिनाई हो हैं। इनमें से कोई एक लक्षण होने पर भी चिकित्सक का संपर्क किया जाना चाहिए।