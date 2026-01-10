सोमनाथ की शरण में पीएम मोदी: ‘स्वाभिमान पर्व’ पर प्रधानमंत्री ने टेका मत्था, सौराष्ट्र से पूरे देश को दिया बड़ा संदेश

PM Modi Gujarat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के समारोह में भाग लिया। यह पर्व 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा मंदिर पर पहले आक्रमण के ठीक 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। साथ ही, 1951 में स्वतंत्र भारत में मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो इस उत्सव को और भी खास बना रहा है।