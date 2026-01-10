ओवैसी के ‘हिजाब वाली PM’ के बीच राहुल गांधी का पुराना बयान वायरल, देश के सबसे बड़े सवाल पर जो कहा… सुनकर चौंक जाएंगे!

राहुल ने आगे कहा, इस देश में यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म या समुदाय से हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपमें क्षमता कितनी है। आज मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री हैं और वह इसलिए नहीं हैं कि वह एक सिख हैं। वह इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वह योग्य हैं। अगर कोई मुसलमान भी प्रधानमंत्री बनेगा तो इसलिए बनेगा कि वह एक योग्य व्यक्ति है, ना कि इसलिए वह मुस्लिम है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर रहा है, और यूजर्स इसे सेकुलरिज्म का उदाहरण बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे ओवैसी के बयान से जोड़कर कहा कि राहुल का जवाब अधिक समावेशी और व्यावहारिक है।