ओवैसी के ‘हिजाब वाली PM’ के बीच राहुल गांधी का पुराना बयान वायरल, देश के सबसे बड़े सवाल पर जो कहा… सुनकर चौंक जाएंगे!

ओवैसी के बयान के बीच राहुल गांधी का वीडियो वायरल होना दिलचस्प है। 16 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने पूछा, देश को कब मिलेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 10, 2026

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फाइल फोटो-पत्रिका)

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान ने एक बार फिर देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री की संभावना पर बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। इसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 16 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम PM के सवाल पर योग्यता को प्राथमिकता बताई थी। यह वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम का है, जहां एक छात्रा ने पूछा था कि भारत को पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कब मिलेगा।

ओवैसी का बयान और राजनीतिक घमासान

महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, पाकिस्तान के संविधान की तरह नहीं जो शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है। उन्होंने आगे कहा कि शायद वह खुद इसे देखने के लिए जीवित न रहें, लेकिन भविष्य में ऐसा समय जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगी। यह बयान 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले आया है, जिसे विपक्षी दल चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं।

ओवैसी के बयान पर बीजेपी और कांगेस ने किया पलटवार

कांग्रेस ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह 'दिन में तारे देख रहे हैं'। वहीं, बीजेपी ने इसे 'गैरजिम्मेदाराना' करार दिया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ओवैसी 'आधा सच' पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं। ओवैसी का यह कमेंट भारत के संविधान की समानता पर जोर देता है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति हो सकती है, खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां चुनावी माहौल गर्म है।

राहुल गांधी का पुराना वीडियो वायरल

ओवैसी के बयान के बीच राहुल गांधी का वीडियो वायरल होना दिलचस्प है। 16 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने पूछा, देश को कब मिलेगा मुस्लिम प्रधानमंत्री? राहुल ने जवाब दिया, यह सवाल आपके लिए भी है। आप जैसे लोग निकलकर बाहर आएं और अच्छे नेताओं की जरूरत है। आज आपको सिख प्रधानमंत्री मिला। लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें सिख प्रधानमंत्री मिलेगा। देश में सिखों की संख्या बहुत कम है। लेकिन यह मायने नहीं रखता।

जानें कांग्रेस सांसद ने क्या कहा

राहुल ने आगे कहा, इस देश में यह मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म या समुदाय से हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपमें क्षमता कितनी है। आज मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री हैं और वह इसलिए नहीं हैं कि वह एक सिख हैं। वह इसलिए प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वह योग्य हैं। अगर कोई मुसलमान भी प्रधानमंत्री बनेगा तो इसलिए बनेगा कि वह एक योग्य व्यक्ति है, ना कि इसलिए वह मुस्लिम है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर रहा है, और यूजर्स इसे सेकुलरिज्म का उदाहरण बता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे ओवैसी के बयान से जोड़कर कहा कि राहुल का जवाब अधिक समावेशी और व्यावहारिक है।

AI-generated photos

Published on:

10 Jan 2026 08:03 pm

Hindi News / National News / ओवैसी के 'हिजाब वाली PM' के बीच राहुल गांधी का पुराना बयान वायरल, देश के सबसे बड़े सवाल पर जो कहा… सुनकर चौंक जाएंगे!

