Rapido राइडर की शर्मनाक करतूत! महिला मैनेजर के साथ की गंदी हरकत, पढ़ें डरा देने वाला हादसा

Woman Manager Molested Bangalore: क्या आप भी रोजाना बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? बेंगलुरु में एक महिला सॉफ्टवेयर मैनेजर के साथ हुई घटना ने सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। मान्यता टेक पार्क जाते समय राइडर ने न केवल महिला के साथ बदसलूकी की, बल्कि विरोध करने पर उसे गलत तरीके से छुआ भी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आखिर क्यों बार-बार राइडर्स महिलाओं को निशाना बना रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी।
बेंगलुरु में एक महिला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को परेशान करने के आरोप में शनिवार को एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। 29 साल की महिला जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करती है, ने बुधवार को अपने घर से मान्यता टेक पार्क जाने के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की थी। यात्रा के दौरान विवेक नाम के ड्राइवर ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
जब महिला ने उसके व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ। जब महिला ने उसके कामों पर सवाल उठाया, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे गालियां दीं और उस पर चिल्लाया। महिला ने शोर मचाया और तुरंत स्थानीय ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया, जिन्होंने होयसला पेट्रोलिंग दस्ते को जानकारी दी। पीड़िता ने बाद में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जांचकर्ताओं को बताया कि उसने महिला को गलत तरीके से छुआ था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
आपको बता दे कि पिछले साल एक 20 साल की महिला ने आरोप लगाया था कि लोकेश (28) नाम के एक रैपिडो ड्राइवर ने चर्च स्ट्रीट से सुधामा नगर की राइड के दौरान उसे बार-बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की। केबिन क्रू ट्रेनी महिला ने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसमें उसने बताया कि उसके बार-बार रोकने के बावजूद ड्राइवर ने अपनी हरकतें जारी रखीं।
शहर में नई होने के कारण वह बीच रास्ते में बाइक रोकने के लिए कहने से डर रही थी। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद वह रो रही थी। एक राहगीर से ड्राइवर को रोका। ड्राइवर ने पहले तो माफी मांगी, लेकिन फिर कथित तौर पर जाने से पहले धमकी भरा इशारा किया। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने वायरल सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया, पीड़िता से संपर्क किया और FIR दर्ज की। पुलिस ने राइड डिटेल्स का इस्तेमाल करके आरोपी का पता लगाया, उसे गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।
