Rapido राइडर की शर्मनाक करतूत! महिला मैनेजर के साथ की गंदी हरकत, पढ़ें डरा देने वाला हादसा

शहर में नई होने के कारण वह बीच रास्ते में बाइक रोकने के लिए कहने से डर रही थी। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद वह रो रही थी। एक राहगीर से ड्राइवर को रोका। ड्राइवर ने पहले तो माफी मांगी, लेकिन फिर कथित तौर पर जाने से पहले धमकी भरा इशारा किया। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने वायरल सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया, पीड़िता से संपर्क किया और FIR दर्ज की। पुलिस ने राइड डिटेल्स का इस्तेमाल करके आरोपी का पता लगाया, उसे गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।