POCSO कानून में आएगा ‘रोमियो-जूलियट’ क्लॉज! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब किशोर प्रेमियों को नहीं होगी जेल?

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को कहा, 'POCSO कानून आज के बच्चों और कल के नेताओं की रक्षा के लिए न्याय की सबसे गंभीर और पवित्र अभिव्यक्ति है।' लेकिन अदालत ने माना कि कई मामलों में यह कानून बदले की भावना से इस्तेमाल हो रहा है, खासकर ऐसे प्रेम संबंधों में जहां दोनों पक्ष किशोर हैं और उम्र में मामूली अंतर है। ऐसे में परिवारों द्वारा विरोध जताने पर लड़के पर POCSO के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है।