मुंबई

‘तू घर क्यों नहीं आई?’ समलैंगिक संबंधों के चलते मुंबई में युवती की बेरहमी से हत्या

Mumbai News: मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर समलैंगिक रिश्ते को लेकर अपनी दोस्त की हत्या कर दी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 10, 2026

Mumbai love crime

समलैंगिक संबंध का खौफनाक अंत (File Photo)

मुंबई के सांताक्रूज इलाके एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां एक 35 वर्षीय महिला ने अपनी सहेली की चाकू मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों महिलाएं पिछले 10 साल से एक-दूसरे को जानती थीं और उनके बीच कथित तौर पर समलैंगिक संबंध थे। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

पार्टी के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार रात सांताक्रूज (पश्चिम) के गजधर बांध इलाके में हुई। आरोपी कमला संजय कांबले उर्फ प्रीति (35) ने अपनी सहेली रेश्मा ढोणे (37) को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। पार्टी के दौरान दोनों के बीच पुरानी बात को लेकर बहस शुरू हो गई।

बताया जा रहा है कि रेश्मा पिछले कुछ समय से कमला के बुलाने पर भी उसके घर नहीं जा रही थी। गुरुवार को जब दोनों मिले तो इसी बात पर बहस बढ़ गई। गुस्से में आकर कमला ने घर में रखा चाकू उठाया और रेश्मा के सीने में घोंप दिया। रेश्मा की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

दोस्त के सीने में घोंपा चाकू

सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और लहुलुहान रेश्मा को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने ही उसे मृत घोषित कर दिया।

बेटे ने दर्ज करवाया केस

इस मामले में मृतका रेश्मा ढोणे के बेटे की शिकायत पर सांताक्रूज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से ही कमला कांबले को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसका अंजाम इस खौफनाक वारदात के रूप में सामने आया। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच कर रही है।

10 Jan 2026 05:12 pm

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

