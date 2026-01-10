Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

आरोपी ने 23 नवंबर को वेजलपुर क्षेत्र में मंदिर के दर्शन करने जा रही बुजुर्ग महिला को रोका। यह एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से पहुंचा था। उसने महिला से खोडियार मंदिर का पता पूछने के बहाने से बातचीत शुरू की। खुद को खोडियार माता का भुवा बताते हुए वृद्धा से एक रुपया मांगा था। वृद्धा ने एक रुपया दिया तो इसने उसे 100 रुपए दिए। इस बीच उसने वृद्धा को हिप्नोटाइज कर लिया और उसके पास से माता जी के नाम पर अलग अलग वस्तुएं मांगी और हाथों में पहने कंगन उतरवा लिए और उसे लेकर फरार हो गया।