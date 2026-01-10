10 जनवरी 2026,

शनिवार

अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

-जोन-7 डीसीपी की एलसीबी टीम ने दबोचा, एक लाख के आभूषण बरामद

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 10, 2026

Ahmedabad Police

Ahmedabad. हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से सोने के आभूषण ठगने वाले एक शातिर आरोपी को जोन-7 डीसीपी की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने पकड़ा है। उसके पास से ठगे गए एक लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण बरामद किए हैँ।

पकड़े गए आरोपी का नाम सुनीलनाथ मदारी (21) है। यह गांधीनगर जिले की दहेगाम तहसील के गणेशपुरा का मूल निवासी है। फिलहाल अहमदाबाद में पीपलज गांव में मदारीनगर की झुग्गी में रहता है।

पता पूछने के बहाने से शुरू करता बातचीत

आरोपी ने 23 नवंबर को वेजलपुर क्षेत्र में मंदिर के दर्शन करने जा रही बुजुर्ग महिला को रोका। यह एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से पहुंचा था। उसने महिला से खोडियार मंदिर का पता पूछने के बहाने से बातचीत शुरू की। खुद को खोडियार माता का भुवा बताते हुए वृद्धा से एक रुपया मांगा था। वृद्धा ने एक रुपया दिया तो इसने उसे 100 रुपए दिए। इस बीच उसने वृद्धा को हिप्नोटाइज कर लिया और उसके पास से माता जी के नाम पर अलग अलग वस्तुएं मांगी और हाथों में पहने कंगन उतरवा लिए और उसे लेकर फरार हो गया।

इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए टीम ने आरोपियों का पता लगाया और मुख्य आरोपी को धर दबोचा है। इसके पास से वृद्धा से ऐंठे गए आभूषण बरामद कर लिए हैं। साथ ही उपयोग में ली गई बाइक को भी जब्त किया है। जांच में सामने आया कि इसका आपराधिक इतिहास है। आरोपी के विरुद्ध अमरेली, महेसाणा,गिर सोमनाथ, गांधीनगर जिले के थानों में पांच मामले पहले से ही दर्ज हैं। यह सभी मामले 2024 में दर्ज हुए हैं।

