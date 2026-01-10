10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

-नरोडा, ओढव, साबरमती में दर्ज ऐसे चार मामलों की गुत्थी सुलझी, चुराए गए चारों आभूषण किए बरामद,सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी घटनाएं

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 10, 2026

Ahmedabad Naroda police

Ahmedabad. शहर के ज्वैलरी शोरूम-दुकानों में जाकर आभूषण देखने के दौरान ज्वैलर्स और उसके कर्मचारियों को बातों में उलझाकर उनका ध्यान हटते ही कीमती आभूषणों की चोरी करने वाली शातिर महिला को नरोडा पुलिस ने शुक्रवार को धर दबोचा है।

पूछताछ में नरोडा थाने में ही दर्ज दो मामलों सहित चार मामलों की गुत्थी सुलझी है। जिसमें साबरमती और ओढव थाना क्षेत्र में दर्ज मामले भी शामिल हैं। महिला के पास से इन चारों ही चोरियों में चुराए गए आभूषणों को बरामद कर लिया है। जिनकी कीमत 2.90 लाख रुपए है।पकड़ी गई महिला आरोपी का नाम प्रवीणा उर्फ टीनी सेनवा उर्फ सोलंकी (45) है। यह मूलरूप से खेड़ा जिले की ठासरा तहसील के आंबलियाळा गांव की रहने वाली है। फिलहाल वडोदरा शहर में जेपी नगर किशनवाडी के पास औडा के मकान में रहती है।

इसे सूचना के आधार पर नरोडा पुलिस ने नरोडा श्मशान चार रास्ते से केनाल जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने करीब पांच महीने पहले नरोडा के विनायक गोल्ड पैलेस से एक सोने की अंगूठी चोरी की थी। पूछताछ में अहमदाबाद शहर में ही उसने चार शोरूमों-दुकानों से आभूषण चुराने का आरोप कबूला। जिसके आधार पर नरोडा सोना-मोती ज्वैलर्स के निपुल वोरा (57) ने भी 9 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके यहां 31 दिसंबर की दोपहर दो बजे सोने की एक अंगूठी चोरी कर ले जाने की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अलावा साबरमती और ओढव में भी इसी प्रकार से इस शातिर महिला ने आभूषण की चोरी की थी।

असली अंगूठी चुराकर नकली अंगूठी रखती

प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह महिला काफी शातिर है। यह शोरूम में जाकर खरीदने के लिए जेन्ट्स अंगूठी दिखाने की बात कहती थी। इस दौरान कर्मचारी का ध्यान हटते ही यह असली अंगूठी को चुरा लेती और उसकी जगह नकली अंगूठी रख देती थी। नकली अंगूठी बगसरा की होती थी। ऐसे में जल्द सेल्समैन या ज्वैलर्स को भी पता नहीं चलता था। जांच में सामने आया कि इसके विरुद्ध वडोदरा, खेडा और अहमदाबाद में सात मामले पहले से ही दर्ज हैं। यह 2020 से ही सक्रिय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Jan 2026 10:49 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज

kite Festival Ahmedabad 2026
अहमदाबाद

सोमनाथ की शरण में पीएम मोदी: ‘स्वाभिमान पर्व’ पर प्रधानमंत्री ने टेका मत्था, सौराष्ट्र से पूरे देश को दिया बड़ा संदेश

PM Modi Gujarat
राष्ट्रीय

उत्तरायण के दिन इमरजेंसी मामलों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.