Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर के ज्वैलरी शोरूम-दुकानों में जाकर आभूषण देखने के दौरान ज्वैलर्स और उसके कर्मचारियों को बातों में उलझाकर उनका ध्यान हटते ही कीमती आभूषणों की चोरी करने वाली शातिर महिला को नरोडा पुलिस ने शुक्रवार को धर दबोचा है।
पूछताछ में नरोडा थाने में ही दर्ज दो मामलों सहित चार मामलों की गुत्थी सुलझी है। जिसमें साबरमती और ओढव थाना क्षेत्र में दर्ज मामले भी शामिल हैं। महिला के पास से इन चारों ही चोरियों में चुराए गए आभूषणों को बरामद कर लिया है। जिनकी कीमत 2.90 लाख रुपए है।पकड़ी गई महिला आरोपी का नाम प्रवीणा उर्फ टीनी सेनवा उर्फ सोलंकी (45) है। यह मूलरूप से खेड़ा जिले की ठासरा तहसील के आंबलियाळा गांव की रहने वाली है। फिलहाल वडोदरा शहर में जेपी नगर किशनवाडी के पास औडा के मकान में रहती है।
इसे सूचना के आधार पर नरोडा पुलिस ने नरोडा श्मशान चार रास्ते से केनाल जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने करीब पांच महीने पहले नरोडा के विनायक गोल्ड पैलेस से एक सोने की अंगूठी चोरी की थी। पूछताछ में अहमदाबाद शहर में ही उसने चार शोरूमों-दुकानों से आभूषण चुराने का आरोप कबूला। जिसके आधार पर नरोडा सोना-मोती ज्वैलर्स के निपुल वोरा (57) ने भी 9 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके यहां 31 दिसंबर की दोपहर दो बजे सोने की एक अंगूठी चोरी कर ले जाने की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अलावा साबरमती और ओढव में भी इसी प्रकार से इस शातिर महिला ने आभूषण की चोरी की थी।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह महिला काफी शातिर है। यह शोरूम में जाकर खरीदने के लिए जेन्ट्स अंगूठी दिखाने की बात कहती थी। इस दौरान कर्मचारी का ध्यान हटते ही यह असली अंगूठी को चुरा लेती और उसकी जगह नकली अंगूठी रख देती थी। नकली अंगूठी बगसरा की होती थी। ऐसे में जल्द सेल्समैन या ज्वैलर्स को भी पता नहीं चलता था। जांच में सामने आया कि इसके विरुद्ध वडोदरा, खेडा और अहमदाबाद में सात मामले पहले से ही दर्ज हैं। यह 2020 से ही सक्रिय है।
