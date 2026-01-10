Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

इसे सूचना के आधार पर नरोडा पुलिस ने नरोडा श्मशान चार रास्ते से केनाल जाने वाले मार्ग से पकड़ा है। पूछताछ में उसने कबूला कि उसने करीब पांच महीने पहले नरोडा के विनायक गोल्ड पैलेस से एक सोने की अंगूठी चोरी की थी। पूछताछ में अहमदाबाद शहर में ही उसने चार शोरूमों-दुकानों से आभूषण चुराने का आरोप कबूला। जिसके आधार पर नरोडा सोना-मोती ज्वैलर्स के निपुल वोरा (57) ने भी 9 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके यहां 31 दिसंबर की दोपहर दो बजे सोने की एक अंगूठी चोरी कर ले जाने की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अलावा साबरमती और ओढव में भी इसी प्रकार से इस शातिर महिला ने आभूषण की चोरी की थी।