आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

आणंद. शहर के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें महंगे निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आणंद में 3.01 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बनने जा रहा है। शनिवार को बंद पड़ी मुख्य कुमार शाला (स्कूल) परिसर में इस स्कूल का शिलान्यास विधायक योगेश पटेल ने किया।

गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को कम शुल्क में अंग्रेज़ी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आणंद-वल्लभविद्यानगर-करमसद शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इस स्कूल के निर्माण के लिए 3.01 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। करमसद-आणंद नगर पालिका ने शहर के बीच स्थित बंद पड़ी मुख्य कुमार शाला की इमारत इस प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराई है।

यह ऐतिहासिक इमारत 1869 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी। इसकी मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए नगर पालिका की ओर से छत की जगह स्लैब डालकर भवन का नवीनीकरण किया जाएगा।