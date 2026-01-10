10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

3 करोड़ की लागत से बनेगा, विधायक ने किया स्कूल का शिलान्यास यह ऐतिहासिक इमारत 1869 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी आणंद. शहर के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें महंगे निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आणंद में 3.01 करोड़ रुपए की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 10, 2026

3 करोड़ की लागत से बनेगा, विधायक ने किया स्कूल का शिलान्यास

यह ऐतिहासिक इमारत 1869 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी

आणंद. शहर के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें महंगे निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आणंद में 3.01 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल बनने जा रहा है। शनिवार को बंद पड़ी मुख्य कुमार शाला (स्कूल) परिसर में इस स्कूल का शिलान्यास विधायक योगेश पटेल ने किया।
गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को कम शुल्क में अंग्रेज़ी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आणंद-वल्लभविद्यानगर-करमसद शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इस स्कूल के निर्माण के लिए 3.01 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। करमसद-आणंद नगर पालिका ने शहर के बीच स्थित बंद पड़ी मुख्य कुमार शाला की इमारत इस प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराई है।
यह ऐतिहासिक इमारत 1869 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी। इसकी मूल संरचना को सुरक्षित रखते हुए नगर पालिका की ओर से छत की जगह स्लैब डालकर भवन का नवीनीकरण किया जाएगा।

जून 2026 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र

आगामी जून 2026 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में यहां अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। इसके शुरू होने से 250 से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा।

अब तक शहर में एक भी सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल नहीं था

विधायक योगेश पटेल ने बताया कि आणंद शहर की आबादी लगभग 2.90 लाख है, जिसमें से करीब 1.10 लाख लोग गरीब और मध्यम वर्ग से आते हैं। अब तक शहर में एक भी सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल नहीं था। निजी स्कूलों की ऊंची फीस के कारण अनेक परिवार बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाने से वंचित रह जाते थे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की स्वीकृति के बाद इस ऐतिहासिक भवन में सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया। स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप और खेल का मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके शुरू होने से 250 से अधिक गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 11:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad Naroda police
अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का 12 जनवरी को उद्घाटन करेंगे पीएम नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज

kite Festival Ahmedabad 2026
अहमदाबाद

सोमनाथ की शरण में पीएम मोदी: ‘स्वाभिमान पर्व’ पर प्रधानमंत्री ने टेका मत्था, सौराष्ट्र से पूरे देश को दिया बड़ा संदेश

PM Modi Gujarat
राष्ट्रीय

उत्तरायण के दिन इमरजेंसी मामलों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.