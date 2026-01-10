Ahmedabad: 12 जनवरी को साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग रहेगा बंद, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, जानिए क्या है वजह

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अहमदाबाद दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद शहर को 11 और 12 जनवरी के दिन नो ड्रोन फ्लाय जोन घोषित किया है। इसके तहत रविवार दोपहर एक बजे से 12 जनवरी सोमवार रात आठ बजे के दौरान शहर में किसी भी प्रकार का कोई ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाड कॉप्टर, पावर्ड एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट, हैंड ग्लाइडर, पैरा ग्लाइडर, पारा मोटर ,पैरा जंपिंग को उड़ाने और चलाने पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह रोक पूरे अहमदाबाद शहर क्षेत्र में लागू रहेगी। इसकी अधिसूचना शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने जारी कर दी है।