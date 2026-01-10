10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad: 12 जनवरी को साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग रहेगा बंद, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, जानिए क्या है वजह

वाडज मोड से आंबेडकर ब्रिज तक का रिवरफ्रंट मार्ग रखा जाएगा बंद, ट्रैफिक को वाडज सर्कल से आश्रम रोड पर किया गया है डायवर्ट साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी-जर्मन चांसलर मर्ज

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 10, 2026

kite Festival Ahmedabad 2026

Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी को अहमदाबाद में रहेंगे। दोनों ही साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे।इसे देखते हुए शहर के साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 12 जनवरी को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक बंद रखा जाएगा। इतना ही नहीं रविवार से ही शहर में किसी भी प्रकार के ड्रोन, हॉट एयर बलून उड़ाने पर भी रोक रहेगी। इन दोनों ही अहम निर्णयों को लेकर शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी कर दी है।

12 को दोपहर तक रिवरफ्रंट मार्ग टालने की सलाह

शहर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 12 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक वाडज श्मशान गृह मोड से आंबेडकर ब्रिज तक का साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर रिवरफ्रंट पर पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। उसे देखते हुए सुरक्षा कारणों से यह रोड बंद रखा जाएगा। इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को 12 जनवरी को सुबह से दोपहर तक न करने की सलाह दी गई है।

वाडज सर्कल से आश्रम रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट

वाहन चालकों को सलाह दी है कि जो वाहन चालक साबरमती रिवरफ्रंट के वाडज श्मशानगृह मोड से साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग का उपयोग करते हैं, वे वाडज सर्कल से उस्मानपुरा सर्कल होते हुए आश्रम रोड का उपयोग करें। इस प्रकार से अंजली चार रास्ते से वाडज व आगे जाने को आश्रम रोड का उपयोग करें। ट्रैफिक को इस पर डायवर्ट किया गया है।

अहमदाबाद शहर आज से दो दिन नो ड्रोन फ्लाइ जोन

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अहमदाबाद दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद शहर को 11 और 12 जनवरी के दिन नो ड्रोन फ्लाय जोन घोषित किया है। इसके तहत रविवार दोपहर एक बजे से 12 जनवरी सोमवार रात आठ बजे के दौरान शहर में किसी भी प्रकार का कोई ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाड कॉप्टर, पावर्ड एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट, हैंड ग्लाइडर, पैरा ग्लाइडर, पारा मोटर ,पैरा जंपिंग को उड़ाने और चलाने पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह रोक पूरे अहमदाबाद शहर क्षेत्र में लागू रहेगी। इसकी अधिसूचना शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने जारी कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Jan 2026 10:35 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: 12 जनवरी को साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग रहेगा बंद, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, जानिए क्या है वजह

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad Naroda police
अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

सोमनाथ की शरण में पीएम मोदी: ‘स्वाभिमान पर्व’ पर प्रधानमंत्री ने टेका मत्था, सौराष्ट्र से पूरे देश को दिया बड़ा संदेश

PM Modi Gujarat
राष्ट्रीय

उत्तरायण के दिन इमरजेंसी मामलों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.