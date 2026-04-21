PM मोदी का ‘झालमुड़ी’ वीडियो हुआ वायरल, टूटा 22 सालों का सर्च रिकॉर्ड! जानें इसे घर पर बनाने का तरीका



झालमुड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सारी कटी हुई प्याज, खीरा, टमाटर, उबला आलू, मूंगफली और चना डाल दें। अब इसमें सारे मसाले, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें कच्चा सरसों का तेल और नींबू का रस डालकर इसे दोबारा अच्छी तरह मिला लें। सबसे आखिर में मुरी डालें और एक बार जोर से मिलाएं। ध्यान रखें, मुरी डालने के बाद इसे तुरंत सर्व करें, वरना यह नरम हो जाएगी और झालमुड़ी का मजा किरकिरा हो जाएगा।