Rajasthan: पीएम नरेंद्र मोदी जिस यूनिट का बटन दबाते… वहीं लगी आग, 2 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने किया था निरीक्षण

हादसे से उद्घाटन को लेकर क्षेत्र में बना उत्साह फीका पड़ गया। तैयारियों पर हुए करोड़ों रुपए के खर्च पर भी सवाल उठने लगे हैं। जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को सभा स्थल तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से रिफाइनरी के उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। इस परियोजना से क्षेत्र के विकास और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीदें जुड़ी थीं, लेकिन फिलहाल इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है