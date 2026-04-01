Pachpadra Refinery Fire: ‘रिफाइनरी का काम अभी पूरा नहीं…’ पचपदरा में लगी भीषण आग पर सियासत गरम, क्या बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता ?

जयपुर। पचपदरा स्थित रिफाइनरी प्लांट में लगी भीषण आग ने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। सोमवार दोपहर करीब दो बजे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू-वीडीयू) साइड पर एक्सचेंजर फटने के बाद अचानक आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इस घटना के चलते रिफाइनरी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद कर्मचारियों व अधिकारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है।