Pachpadra Refinery Fire: पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग, PM का दौरा स्थगित, कल मोदी करने वाले थे उद्घाटन

आग की सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गईं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर पहले से तैनात दमकल वाहन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, जिससे राहत कार्य तेजी से शुरू हो सका। करीब एक दर्जन दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास किया। दो घंटे बाद आग पर लगभग काबू पा लिया गया है।