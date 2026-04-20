Pachpadra Refinery Fire Incident : ‘ये खबर सुनकर…’, रिफाइनरी में भीषण आग पर क्या बोले अशोक गहलोत?

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से रिफाइनरी के श्रेय (Credit) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी। अशोक गहलोत लगातार इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने और देरी के लिए भाजपा सरकार को घेर रहे थे। हालांकि, आज हुए हादसे के बाद उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखते हुए एक अभिभावक के तौर पर चिंता जाहिर की है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी सराहा जा रहा है।