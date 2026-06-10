5 Popular Mango Species: शहद जैसी मिठास और मखमली स्वाद: अपनी अनोखी बनावट और खुशबू के लिए मशहूर हैं ये 5 विदेशी आम 

नाम डॉक माई थाईलैंड में आम की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम किस्म होने के साथ ही इसे थाईलैंड के 'आमों का राजा' कहा जाता है। 'नाम डॉक माई' का थाई भाषा में अर्थ "फूल का मीठा रस" होता है। यह आम मध्यम से बड़े आकार का, लंबा और आगे से थोड़ा घुमावदार और चोंच के जैसे नुकीला होता है। पकने पर इसकी छिलका चमकीली सुनहरी-पीली हो जाती है। यह दुनिया के सबसे मीठे आमों में से एक है, जिसमें शहद जैसी मिठास और एक मनमोहक फूलों जैसी सुगंध होती है। इसका गूदा रेशा-रहित, मक्खन की तरह मुलायम और बहुत ही चिकना होता है। थाईलैंड की मशहूर 'मैंगो स्टिकी राइस' डिश में इसी आम का इस्तेमाल होता है।