राघव चड्ढा ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा- ‘नेहरू का दौर अलग था, मोदी ने ज्यादा चुनौतीपूर्ण लोकतंत्र में जीते चुनाव’

Raghav Chadha on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लगातार 4,399 दिन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहकर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर हाल ही में आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की और उनकी तुलना जवाहरलाल नेहरू से की।