सीजफायर महज एक धोखा ? हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों पर बरसाए बम, लेबनान में फिर भारी तबाही!

हिजबुल्लाह की ओर से जारी किए गए ताजा अपडेट्स के मुताबिक, उनके लड़ाकों ने विशेष रूप से रणनीतिक तटीय इलाके बिय्यादा को अपना निशाना बनाया है। इस क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और उनके सैन्य वाहनों के जमावड़े पर भारी गोलाबारी की गई है। इसके साथ ही, अल-कौजाह कस्बे में भी एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया, जहां हिजबुल्लाह ने अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक इजरायली टैंक पर सीधा और सटीक प्रहार किया। इस हमले में इजरायली सेना को कितना नुकसान हुआ है, इसकी सटीक जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इस ड्रोन स्ट्राइक ने इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है।