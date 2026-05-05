अखबार में क्या छपेगा,टीवी पर क्या दिखेगा, पर्दे के पीछे से तय करेगी सरकार ? पाकिस्तानी पत्रकारों को मिल रहीं ‘सीक्रेट’ धमकियां!

Censorship: पाकिस्तान में पत्रकारों को लगातार धमकियों, गिरफ्तारियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मीडिया संस्थानों को सेंसरशिप और संपादकीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। डॉन के अनुसार, देश में प्रेस पर बढ़ती सेंसरशिप और कानूनी धमकियों के बीच एक संयुक्त बयान में, प्रमुख उद्योग समूहों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में प्रेस दबाव में जीती है और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। प्रमुख मीडिया संगठनों के एक गठबंधन ने कहा कि प्रेस के लिए पिछला साल विशेष रूप से मुश्किल रहा है, जिसमें पत्रकारों पर बढ़ते प्रतिबंध, उत्पीड़न और दबाव देखने को मिले हैं। नागरिक समाज संगठनों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिख कर चेतावनी दी कि देश का मीडिया वातावरण भय, कानूनी दबाव और वित्तीय अस्थिरता से प्रभावित हो रहा है।