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अखबार में क्या छपेगा,टीवी पर क्या दिखेगा, पर्दे के पीछे से तय करेगी सरकार ? पाकिस्तानी पत्रकारों को मिल रहीं ‘सीक्रेट’ धमकियां!

Press Freedom: पाकिस्तान में पत्रकारों को लगातार धमकियों, गिरफ्तारियों और सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया और नागरिक संगठनों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखकर देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरी चिंता जताई है।

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भारत

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MI Zahir

May 05, 2026

Press Freedom in Pakistan

कराची में प्रेस की स्वतंत्रता के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पत्रकार अपने होठों पर ताला लटकाए हुए। (फाइल फोटो:ANI)

Censorship: पाकिस्तान में पत्रकारों को लगातार धमकियों, गिरफ्तारियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मीडिया संस्थानों को सेंसरशिप और संपादकीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। डॉन के अनुसार, देश में प्रेस पर बढ़ती सेंसरशिप और कानूनी धमकियों के बीच एक संयुक्त बयान में, प्रमुख उद्योग समूहों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में प्रेस दबाव में जीती है और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। प्रमुख मीडिया संगठनों के एक गठबंधन ने कहा कि प्रेस के लिए पिछला साल विशेष रूप से मुश्किल रहा है, जिसमें पत्रकारों पर बढ़ते प्रतिबंध, उत्पीड़न और दबाव देखने को मिले हैं। नागरिक समाज संगठनों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र लिख कर चेतावनी दी कि देश का मीडिया वातावरण भय, कानूनी दबाव और वित्तीय अस्थिरता से प्रभावित हो रहा है।

पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता में कमी पर चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का संकट गहराता जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता में कमी और पत्रकारों पर बढ़ते खतरों को लेकर चिंताएं हावी रहीं, क्योंकि मीडिया हाउसेज और नागरिक समाज समूहों ने स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर व्यवस्थित प्रतिबंधों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने नियंत्रण के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष तंत्रों की तरफ भी इशारा किया, जिनमें संपादकीय नीति को प्रभावित करने के लिए सरकारी विज्ञापनों का रणनीतिक उपयोग और असहमति की आवाजों को दबाना शामिल है।

खतरों का सामना कर रहे हैं पत्रकार

उन्होंने तर्क दिया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एक उत्सव से अधिक पत्रकारों को अपने काम को अंजाम देने में आने वाले खतरों की याद दिलाने वाला बन गया है। पत्र में इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम के बार-बार इस्तेमाल की आलोचना की गई और आरोप लगाया गया कि इसका इस्तेमाल अक्सर न्याय सुनिश्चित करने के बजाय असहमति को दबाने के लिए किया जाता है। असद तूर और फरहान मलिक जैसे पत्रकारों से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कहा गया कि पर्याप्त सुबूत न होने के कारण कानूनी कार्रवाई विफल हो गई, जिससे यह चिंता और बढ़ गई कि इस तरह के मुकदमों का इस्तेमाल मुख्य रूप से डराने-धमकाने के लिए किया जाता है।

पिछले एक साल में पत्रकारों के खिलाफ कानूनी मामलों में वृद्धि हुई

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वकालत समूहों की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में पत्रकारों के खिलाफ कानूनी मामलों में वृद्धि हुई है, जिनमें से कई गलत सूचना से संबंधित अस्पष्ट रूप से परिभाषित प्रावधानों से जुड़े हैं, जैसा कि डॉन ने उजागर किया है। नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने अनौपचारिक दबावों की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें निजी चैनलों के माध्यम से कथित रूप से संप्रेषित निर्देश शामिल हैं, जो संपादकीय निर्णयों और ऑन-एयर प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मीडिया उद्योग में बिगड़ती वित्तीय स्थिति, जिसमें छंटनी, वेतन में देरी और सरकारी विज्ञापनों में कमी शामिल है, जिसने मीडिया की कमजोरियों को और बढ़ा दिया है। (इनपुट: ANI)

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Published on:

05 May 2026 07:27 pm

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