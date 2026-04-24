मोहसिन नकवी ने जिस पत्रकार पर देश छोड़ने का दबाव डाला, अब लाहौर से उसका भाई हुआ गायब!

सच बोलने की सजा सनाउल्लाह को पहले ही मिल चुकी थी। पीसीबी ने उन पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते वह न तो मैच कवर कर सकते थे और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि खिलाड़ियों ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्हें अपना वतन छोड़कर पहले यूएई (UAE) और फिर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। सनाउल्लाह का आरोप है कि पीसीबी ने यूएई में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहां के अधिकारियों पर दबाव बनाया ताकि वह एशिया कप कवर न कर सकें।