24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मोहसिन नकवी ने जिस पत्रकार पर देश छोड़ने का दबाव डाला, अब लाहौर से उसका भाई हुआ गायब!

Mohsin Naqvi Kidnapped Pakistan Journalist Brother Controversy: पाकिस्तान के मशहूर खेल पत्रकार सनाउल्लाह खान के भाई का लाहौर से अपहरण हो गया है। पीसीबी (PCB) चीफ मोहसिन नकवी के आलोचक सनाउल्लाह ने पीएम शहबाज शरीफ से मदद की गुहार लगाई है। जानें क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Apr 24, 2026

Pakistan Journalist Sanaullah Khan Brother Kidnapped Lahore Mohsin Naqvi PCB Controversy

खेल पत्रकार सनाउल्लाह खान और मोहसिन नकवी (Photo - IANS)

Mohsin Naqvi, Pakistan Journalist Brother Kidnapped: पाकिस्तान में सच बोलना एक बार फिर एक पत्रकार के परिवार पर भारी पड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के कड़े आलोचक रहे मशहूर खेल पत्रकार सनाउल्लाह खान के भाई का लाहौर में अपहरण कर लिया गया है। सनाउल्लाह, जिन्हें अपने बेबाक अंदाज के कारण पहले ही पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, अब एक नए और गहरे संकट में फंस गए हैं।

स्कूल के बाहर हुआ भाई का किडनैप

अभी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सनाउल्लाह खान ने सोशल मीडिया (X) पर एक भावुक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पंजाब की सीएम मरियम नवाज से मदद मांगी है।

उन्होंने बताया, 'मेरे भाई का 6 घंटे पहले अपहरण कर लिया गया है। वह बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा था, तभी उसे उठा लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक कार को ट्रेस तो किया है, लेकिन अभी तक मेरे भाई का कोई सुराग नहीं मिला है।'

क्यों निशाने पर रहे सनाउल्लाह?

सनाउल्लाह खान पाकिस्तान के उन चुनिंदा पत्रकारों में से हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, वह अक्सर भारतीय क्रिकेट और बीसीसीआई (BCCI) की सफलता की तारीफ भी करते थे, जो पाकिस्तानी अधिकारियों को रास नहीं आता था।

देश छोड़ने पर किया गया मजबूर

सच बोलने की सजा सनाउल्लाह को पहले ही मिल चुकी थी। पीसीबी ने उन पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते वह न तो मैच कवर कर सकते थे और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि खिलाड़ियों ने भी उनसे दूरी बना ली और उन्हें अपना वतन छोड़कर पहले यूएई (UAE) और फिर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। सनाउल्लाह का आरोप है कि पीसीबी ने यूएई में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहां के अधिकारियों पर दबाव बनाया ताकि वह एशिया कप कवर न कर सकें।

अब परिवार पर मंडराया खतरा

पत्रकार पर दबाव डालने के बाद अब उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। भाई के गायब होने की खबर ने पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

24 Apr 2026 02:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / मोहसिन नकवी ने जिस पत्रकार पर देश छोड़ने का दबाव डाला, अब लाहौर से उसका भाई हुआ गायब!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

Sachin Tendulkar Birthday: ‘हॅप्पी बर्थडे लेकिन…’ अर्जुन तेंदुलकर ने कुछ इस अंदाज़ में किया पिता सचिन को बर्थडे विश, देखें Video

Sachin Tendulkar
क्रिकेट

IPL 2026 Points Table: चेन्नई की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया भूचाल, CSK प्लस तो MI माइनस में पहुंची!

IPL 2026 Points Table Update , MI vs CSK Match Results 2026, ipl points table after mi vs csk , csk vs mi
क्रिकेट

RCB vs GT Playing 11: हेजलवुड या डफी RCB किसे मिलेगा मौका? फिलिप्स की जगह होल्डर खेलेंगे! देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

IPL 2025, RCB Vs GT M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru Pitch Report
क्रिकेट

IPL Controversy: कन्कशन रूल के गलत इस्तेमाल पर फंसी मुंबई इंडियंस! कोच महेला जयवर्धने ने सफाई में खोला गहरा राज़

Mahela Jayawardene Clarifies Shardul Thakur as Concussion Sub for Mitchell Santner
क्रिकेट

IPL विवाद के बाद PSL भी बाहर किए गए मुस्तफिजुर रहमान, सामने आई ये वजह

Mustafizur Rahman Ruled out from PSL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.