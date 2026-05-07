कांगो में विद्रोहियों ने किया घातक हमला, 22 लोगों की मौत

कांगो के कई प्रांतों में एडीएफ का आतंक तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले कई सालों से एडीएफ ने कांगो में दहशत फैलाई हुई है। विद्रोहियों का यह ग्रुप निर्दोष लोगों पर हमले करता है, घरों को जलाता है और लोगों को जबरन भर्ती करता है। कांगो और युगांडा (Uganda) की सेनाओं के संयुक्त अभियानों के बावजूद एडीएफ की गतिविधियाँ जारी हैं। 2021 से चल रहे सैन्य अभियानों में एडीएफ के कई लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह ग्रुप अभी भी काफी मज़बूत है और समय-समय पर कत्लेआम मचाता है। एडीएफ के हमलों की वजह से कांगो में हज़ारों लोगों विस्थापित हो गए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कई लोग डर के साये में रहने के लिए मजबूर हैं।