चीन के बढ़ते सैन्य हमलावर रुख से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष का अंदेशा, भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

Indo-Pacific security: चीन की सैन्य गतिविधियों से ताइवान और दक्षिण चीन सागर में संकट की संभावना बढ़ गई है। मलेशिया में 31 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून (Admiral Dong Jun) से मुलाकात की। इस मुलाकात में ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वह ताइवान की रक्षा के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा। चीन अपनी सैन्य आक्रामकता को तेज कर रहा है, और हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में संकेत दिए गए हैं कि शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इस आक्रामकता को देखते हुए, अमेरिका ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने की योजना बनाई है। जापान ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं, और अमेरिका-जापान गठबंधन (US-Japan alliance) को मजबूत करने का समर्थन किया है।