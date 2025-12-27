फिर दहल उठी यूक्रेनी राजधानी कीव, ट्रंप-ज़ेलेन्स्की की मुलाकात से पहले रूस ने दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

Russia attacks Ukraine overnight (Photo - Washington Post)
रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से चल रहे युद्ध को 46 महीने पूरे हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रंप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) भी इस वीकेंड पर उनसे मिलने वाले हैं। इससे पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) को फिर दहला दिया है।
रूसी सेना ने देर रात को कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना ने कई घंटों तक कीव पर मिसाइलें और ड्रोन्स से हमला किया, जिससे कई जगह धमाके हुए। इस वजह से यूक्रेनी अधिकारियों ने पूरे देश में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिए। इस दौरान लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी गई।
रूस के हमलों की वजह से कितना नुकसान हुआ, फिलहाल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि रूस के मिसाइलों और ड्रोन्स से कीव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और कई घरों-इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के हमलों में लोगों के हताहत होने की भी खबर आ रही है, लेकिन आंकड़े की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग