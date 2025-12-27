फिर दहल उठी यूक्रेनी राजधानी कीव, ट्रंप-ज़ेलेन्स्की की मुलाकात से पहले रूस ने दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से चल रहे युद्ध को 46 महीने पूरे हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रंप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी सिलसिले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) भी इस वीकेंड पर उनसे मिलने वाले हैं। इससे पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) को फिर दहला दिया है।