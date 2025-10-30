ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ऊर्जा समझौते पर चर्चा से भारत-चीन रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा ?

US-China trade Talks: डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत (US-China trade talks) के दौरान अमेरिका और चीन ने व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहमति जताई है। खासकर ऊर्जा क्षेत्र में एक संभावित समझौता किया गया, जिसके तहत चीन अमेरिका (Trump Xi Jinping summit) से ऊर्जा खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा। भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती और अवसर (India China relations) दोनों है। भारत, जो खुद ऊर्जा आयातक देश है, इस समझौते से चीन के साथ ऊर्जा प्रतिस्पर्धा में उलझ सकता है, वहीं दूसरी ओर, अमेरिका से ऊर्जा खरीद की दिशा में भारत के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं।