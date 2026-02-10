10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पुतिन के सबसे वफादार दोस्त ने बदला पाला! एशिया में भारत की तरह ‘प्लान-B’ पर वियतनाम कर रहा काम

वियतनाम ने रूसी हथियारों पर निर्भरता कम कर पश्चिमी देशों से राफेल और अन्य आधुनिक हथियार खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देश अपनी वायुसेना, टैंकों और सेना को NATO-संगत प्रणालियों की ओर आधुनिक बना रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 10, 2026

Vietnam defense

AI Generated Image

Vietnam on Russian weapons dependency: एशिया में भारत जिस तरह रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, उसी दिशा में अब उसके सबसे वफादार मित्र वियतनाम भी कदम बढ़ा रहा है। वियतनाम की सेना लंबे समय से रूसी लड़ाकू विमानों और हथियारों पर निर्भर रही है। लेकिन हाल के वर्षों में हनोई ने हथियार खरीद में विविधता लाने और पश्चिमी देशों से तकनीक हासिल करने की योजना बनाई है।

रूसी हथियारों से पश्चिमी विकल्पों की ओर

वियतनाम की वायुसेना में वर्तमान में 16 Su-22M4, 9 Su-22UM3K ट्रेनर, 5 Su-27SK, 5 Su-27UBK ट्रेनर, 35 Su-30MK2 मल्टीरोल फाइटर और 12 Yak-130 ट्रेनर विमान हैं। सेना की अन्य शाखाओं में भी सोवियत और रूसी मूल के हथियार प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते रहे हैं। हालांकि 2022 के बाद वियतनाम ने रूस पर निर्भरता कम करने का निर्णय लिया।

रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम अब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश में जुटा है। इसके अलावा, रूस से अतिरिक्त T-90S टैंकों के बजाय उसने इजराइल की मदद से अपने पुराने T-54 और T-55 टैंकों को आधुनिक बनाने का विकल्प चुना है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2016 में वियतनाम पर लगे हथियार प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद वियतनाम ने लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिनमें तटरक्षक जहाज और प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। वियतनाम अब C-130J परिवहन विमानों को खरीदने पर भी विचार कर रहा है।

पश्चिमी प्लेटफॉर्म अपनाने की चुनौतियां

वियतनाम के लिए पश्चिमी हथियार अपनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए एयरबेस इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव और नए गोला-बारूद का निर्माण करना होगा। मौजूदा रूसी भंडार फ्रांसीसी विमानों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, राफेल विमानों का उत्पादन और डिलीवरी भी मांग के चलते लंबी प्रक्रिया है। पहले विमान के वियतनामी वायुसेना में शामिल होने की संभावना इस दशक के अंत से पहले कम ही है।

इसके बावजूद, वियतनाम का दक्षिण कोरियाई K9 155-mm सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर खरीदने का फैसला भी यह दर्शाता है कि हनोई अपने सशस्त्र बलों को धीरे-धीरे 'नाटो-संगत' प्रणालियों की ओर मोड़ने का इरादा रखता है। इस कदम के साथ रूस अपने पारंपरिक हथियार बाजार और क्षेत्रीय साझेदार दोनों खो सकता है।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Election 2026: रजनीकांत पीछे हटे, कमल हासन बेअसर; क्या विजय MGR जैसा इतिहास रच पाएंगे?
राष्ट्रीय
Thalapathy Vijay

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Feb 2026 11:00 am

Hindi News / World / पुतिन के सबसे वफादार दोस्त ने बदला पाला! एशिया में भारत की तरह ‘प्लान-B’ पर वियतनाम कर रहा काम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Epstein Files: कीर स्टारमर के 'राइट हैंड' का इस्तीफा, ब्रिटेन में सियासी भूचाल

Keir Starmer and Shabana Mehmood
विदेश

चीन ने ताइवान की सीमा में फिर की घुसपैठ की कोशिश, 4 विमान और 8 नौसैनिक जहाज किए एक्टिव

taiwan flag
विदेश

अमेरिका ने बांग्लादेशी सामान पर घटाया टैरिफ, राष्ट्रपति ट्रंप ने की युनूस की तारीफ, 12 फरवरी को है चुनाव

Mohammad Yunus
विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी, रिपोर्ट में खुलासा- अल्पसंख्यकों में गहरी असुरक्षा की भावना पनप रही

Bangladesh, Bangladesh News, Violence in Bangladesh, Petrol Bomb hurled in Bangladesh,
विदेश

Mongolia Measles Outbreak: 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, मंगोलिया में खसरे ने मचाई दहशत

Mongolia Measles Outbreak
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.