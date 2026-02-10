पुतिन के सबसे वफादार दोस्त ने बदला पाला! एशिया में भारत की तरह ‘प्लान-B’ पर वियतनाम कर रहा काम

Vietnam on Russian weapons dependency: एशिया में भारत जिस तरह रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, उसी दिशा में अब उसके सबसे वफादार मित्र वियतनाम भी कदम बढ़ा रहा है। वियतनाम की सेना लंबे समय से रूसी लड़ाकू विमानों और हथियारों पर निर्भर रही है। लेकिन हाल के वर्षों में हनोई ने हथियार खरीद में विविधता लाने और पश्चिमी देशों से तकनीक हासिल करने की योजना बनाई है।