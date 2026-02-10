Tamil Nadu Election 2026: रजनीकांत पीछे हटे, कमल हासन बेअसर; क्या विजय MGR जैसा इतिहास रच पाएंगे?

तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई सुपरस्टार सक्रिय राजनीति में कदम रखता है, तो तुलना सीधे ‘पुरैची थलाइवर’ एमजी रामचंद्रन (MGR) से होने लगती है। रजनीकांत के राजनीति से पीछे हटने और कमल हासन के अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाने के बाद अब सबकी नजरें थलापति विजय और उनकी पार्टी TVK (तमिलागा वेत्री कझगम) पर टिकी हैं। चुनाव आयोग द्वारा विजय की पार्टी को ‘सीटी’ (Whistle) चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। विजय अब उसी रास्ते पर हैं, जिस पर कभी MGR ने कदम रखा था।