Ram Mandir Donation Scam: ‘मंदिर में चोरी सिर्फ अपराध नहीं’… रामदेव ने राम मंदिर विवाद के बीच दिया सबसे बड़ा संदेश

Baba Ramdev on Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई दान राशि के कथित गबन को लेकर जारी जांच के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर भरोसा जताया है। रामदेव ने कहा कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जो भी दोषी होगा, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा।