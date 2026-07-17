Badrinath Temple Offering Theft: रिटायरमेंट के 17 दिन बाद पूर्व टेंपल ऑफिसर राजेंद्र चौहान गिरफ्तार

Former Temple Officer Rajendra Chauhan Arrested: करोड़ों श्रद्धालुओं की अगाध आस्था के केंद्र भगवान बद्रीनाथ धाम से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बद्रीनाथ मंदिर में आने वाले चढ़ावे (दान राशि) में बड़ी हेराफेरी और चोरी के आरोप में उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है। मंदिर के पूर्व टेंपल ऑफिसर (मंदिर अधिकारी) राजेंद्र चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अधिकारी अपनी सेवा से मात्र 17 दिन पहले ही सेवानिवृत्त (रिटायर) हुआ था। रिटायरमेंट का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि कानून के हाथों ने उनके गिरेबान तक अपनी पहुंच बना ली।