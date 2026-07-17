पश्चिम बंगाल से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक राज्यसभा के लिए निर्वाचित

चुनाव प्रमाण-पत्र मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बंगाल इकाई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल में BJP के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मैं मूल रूप से असम से हूं, लेकिन बंगाल BJP ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे यह अहम मौका दिया। यह सब दिल्ली में हमारे शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मेरा कर्तव्य रहेगा कि मैं पूरी निष्ठा के साथ बंगाल की जनता की सेवा करूं और मैं हर हाल में इस संकल्प को पूरा करूंगी।"