Eyebrow Threading Health Risks: थ्रेडिंग से हो सकता है लिवर डैमेज! पार्लर जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

Eyebrow Threading Health Risks: अगर आप भी अपने आस-पास के इलाकें में मौजूद ब्यूटी पार्लर में जाकर नियमित रूप से आईब्रो बनवाना (Threading) या फेस क्लीन करना करवाते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। हाल ही में एक वायरल वीडियो में MBBS डॉक्टर अदितिज धमीजा ने एक चौंकाने वाली बात कही है। दरअसल, 28 साल की एक महिला आईब्रो बनवाने गई थी, लेकिन लौटकर आई लिवर फेलियर के साथ।
डॉक्टर ने बताया कि उस महिला को थकान, जी मचलाना और आंखों में पीलापन जैसे लक्षण हुए। जब जांच की गई तो पता चला कि उसका लिवर फेल हो रहा है। ये न तो दवा की वजह से ना ही शराब से, इसकी वजह थी पार्लर की लापरवाही। तो आइए जानते हैं कि लिवर फेलियर का आपके आईब्रो बनवाने से क्या कनेक्शन है।
थ्रेडिंग हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर वो बिना साफ-सफाई और हाइजीन के की जाए, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अगर थ्रेडिंग के दौरान पुराना धागा यूज किया गया, या पार्लर वाले के हाथ साफ नहीं थे, तो छोटे-छोटे कट से हेपेटाइटिस B या C जैसे खतरनाक वायरस आपके खून में जा सकते हैं। ये वायरस खून के जरिए हमारे बॉडी में फैलते हैं और धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं।