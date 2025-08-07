Eyebrow Threading Health Risks: थ्रेडिंग से हो सकता है लिवर डैमेज! पार्लर जाने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

थ्रेडिंग हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर वो बिना साफ-सफाई और हाइजीन के की जाए, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अगर थ्रेडिंग के दौरान पुराना धागा यूज किया गया, या पार्लर वाले के हाथ साफ नहीं थे, तो छोटे-छोटे कट से हेपेटाइटिस B या C जैसे खतरनाक वायरस आपके खून में जा सकते हैं। ये वायरस खून के जरिए हमारे बॉडी में फैलते हैं और धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं।