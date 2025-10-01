Pre Winter Skin Care : ठंड से पहले की तैयारी, सर्दी शुरू होने से पहले चेहरे पर ये चीजें लगाएं

Pre Winter Skin Care
Pre Winter Skin Care : सर्दियों का मौसम आते-आते हमारी त्वचा को खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ठंडी हवाओं और कम तापमान की वजह से त्वचा रूखी, खुरदरी और संवेदनशील हो सकती है। ऐसे में अगर आप समय रहते अपनी स्किन की देखभाल शुरू कर दें, तो सर्दियों में त्वचा की समस्याओं से बचा जा सकता है।
सर्दियों में सबसे जरूरी चीज है मॉइस्चराइजर। ठंडी हवाओं से त्वचा की नमी खत्म हो जाती है, जिससे वह रूखी और खुरदरी दिखती है। हल्के से लेकर गाढ़े क्रीमी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल सुबह और रात दोनों समय करें। खासकर यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो फ्रैग्रेंस-फ्री मॉइस्चराइजर चुनें।
अचानक लगे धूप और सर्दियों में UV किरणें भी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए सर्दियों में भी चेहरे पर हल्का सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। यह त्वचा को उम्र बढ़ने और डार्क स्पॉट्स से बचाता है।
ठंडी हवा त्वचा की नमी को तेजी से कम कर देती है। ऐसे में हाइड्रेटिंग सीरम का इस्तेमाल चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाने से पहले करें। हाइलूरोनिक एसिड या विटामिन C युक्त सीरम आपकी त्वचा को नमी देने और ग्लो बनाए रखने में मदद करता है।
सर्दियों में होंठ भी सूखने लगते हैं। इससे बचने के लिए नियमित रूप से लिप बाम लगाएं। हानिकारक केमिकल वाले प्रोडक्ट से बचें और प्राकृतिक तत्वों वाले लिप बाम का इस्तेमाल करें।
अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है, तो मॉइस्चराइजर के ऊपर हल्का फेस ऑयल लगाना फायदेमंद रहेगा। यह नमी को लॉक करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है।
हफ्ते में 1-2 बार हल्के स्क्रब या केमिकल एक्सफोलिएशन से मृत त्वचा को हटाएं। इससे मॉइस्चराइजर और सीरम बेहतर ढंग से काम करेंगे और त्वचा हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी।
