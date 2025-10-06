Coffee Facepack: कॉफी में मिलाकर लगाए जाने वाले ये फल चेहरे के दाग-धब्बों और झुर्रियों को कर सकते हैं छूमंतर

Coffee Facepack: खूबसूरत और दमकती त्वचा की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन धूल, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किन की केयर कर पाना आसान नहीं होता। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद कई बार त्वचा पर दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और झुर्रियां परेशान करती रहती हैं। ऐसे में घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेचुरल फेसपैक की जो कॉफी और केले से बनता है और आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।