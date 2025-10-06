Coffee Facepack: कॉफी में मिलाकर लगाए जाने वाले ये फल चेहरे के दाग-धब्बों और झुर्रियों को कर सकते हैं छूमंतर

Homemade face mask for glowing skin|फोटो सोर्स – Freepik
Coffee Facepack: खूबसूरत और दमकती त्वचा की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन धूल, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किन की केयर कर पाना आसान नहीं होता। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद कई बार त्वचा पर दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और झुर्रियां परेशान करती रहती हैं। ऐसे में घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेचुरल फेसपैक की जो कॉफी और केले से बनता है और आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
सबसे पहले पके केले को मैश करें और उसमें कॉफी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अपनी स्किन टाइप के अनुसार दूध या दही डालकर स्मूद पेस्ट बना लें। इस्तेमाल के लिए, चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करें, फिर पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 2-3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 15-20 मिनट रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करने से त्वचा में सुधार दिखने लगेगा।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य