Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

Coffee Facepack: कॉफी में मिलाकर लगाए जाने वाले ये फल चेहरे के दाग-धब्बों और झुर्रियों को कर सकते हैं छूमंतर

Coffee Facepack: महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद कई बार त्वचा पर दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और झुर्रियां परेशान करती रहती हैं। ऐसे में घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी दिखाते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 06, 2025

Homemade face mask for glowing skin|फोटो सोर्स – Freepik

Coffee Facepack: खूबसूरत और दमकती त्वचा की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन धूल, प्रदूषण और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किन की केयर कर पाना आसान नहीं होता। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बावजूद कई बार त्वचा पर दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और झुर्रियां परेशान करती रहती हैं। ऐसे में घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक असर भी दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेचुरल फेसपैक की जो कॉफी और केले से बनता है और आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

कॉफी और केले फेसपैक के फायदे

  • केला विटामिन C और B6 से भरपूर होता है, जो स्किन को टाइट रखने और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है।
  • केले में मौजूद नैचुरल ऑयल्स स्किन को मॉइश्चराइज करते हैं और ड्रायनेस को दूर करते हैं।
  • कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डीटॉक्स करते हैं, जिससे दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं।

कैसे बनाएं कॉफी-बनाना फेसपैक?

सबसे पहले पके केले को मैश करें और उसमें कॉफी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें। अपनी स्किन टाइप के अनुसार दूध या दही डालकर स्मूद पेस्ट बना लें। इस्तेमाल के लिए, चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करें, फिर पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 2-3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 15-20 मिनट रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करने से त्वचा में सुधार दिखने लगेगा।

Javitri For Skincare: जावित्री सिर्फ मसाला नहीं स्किन की दवा भी है, पाएं एक्ने-फ्री ग्लोइंग स्किन
ब्यूटी टिप्स
Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

06 Oct 2025 04:42 pm

लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

Nobel Prize 2025 Medicine : ऑटोइम्यून बीमारियों की जड़ तक पहुंचा विज्ञान, सामने आई शरीर की ‘रक्षक कोशिकाएं, 2025 का नोबेल सम्मान

Nobel Prize 2025 Medicine
स्वास्थ्य

Walking Alert: 10,000 कदम चलना हो सकता है नुकसानदायक, इन लोगों को रहना चाहिए सावधान

walking alert, walking rules, Is 10000 steps harmful, rules of walking 10000 steps, walking side effects, Who should not walk 10000 steps, Walking risks for heart patients,
शिक्षा

सावधान! Bindi का गोंद बन सकता है बीमारी का कारण, कुंकुम है सुरक्षित उपाय, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Bindi gum can cause disease
लाइफस्टाइल

Fasting Blood Sugar : 315 mg/dL फास्टिंग शुगर क्यों हो सकता है जानलेवा, जानिए

Fasting blood sugar
स्वास्थ्य

Foods For Good Cholesterol: खून की नलियों में जमी गंदगी होगी साफ, ये 5 फूड्स बढ़ाएंगे गुड कोलेस्ट्रॉल

Good Cholesterol,Foods for Good Cholesterol, Healthy lifestyle, health news,
लाइफस्टाइल
