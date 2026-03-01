अजित पवार की बारामती सहित 8 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानिए कहां क्यों दुबारा होगा मतदान

देश के 8 राज्यों में होंगे उप चुनाव । (सांकेतिक फोटो: AI)
State Elections 2026 : भारत के चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को एक प्रेस नोट जारी कर छह राज्यों की कुल आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Bye Election 2026) कराने की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये सीटें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में खाली हुई (Vacant Seats) हैं। ज्यादातर मामलों में विधायकों की मौत के कारण ये स्थान रिक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान दो चरणों में (ECI Schedule) होगा। पहले चरण में 9 अप्रेल को गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 23 अप्रेल को(Polling Dates) गुजरात और महाराष्ट्र की सीटों पर मतदान होगा। सभी उपचुनावों (Assembly Bypolls) की मतगणना और नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। यह फैसला मतदाताओं को नई प्रतिनिधित्व देने का मौका देगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद बारामती जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पर होने वाले उपचुनाव से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
ये उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि इन सीटों पर बैठे विधायकों का देहांत हो गया। गोवा की पोंडा सीट पर रवि नाइक, गुजरात की उमरेठ पर गोविंदभाई परमार, कर्नाटक की बागलकोट पर मेटी हुल्लप्पा और दावणगेरे साउथ पर शमनूर शिवशंकरप्पा, महाराष्ट्र की राहुरी पर शिवाजी पवार तथा बारामती पर अजित अनंतराव पवार, नागालैंड की कोरिडांग (ST) पर इमकोंग एल इमचेन और त्रिपुरा की धर्मनगर पर बिस्व बंधु सेन का निधन हुआ। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि स्वच्छ मतदाता सूची चुनाव की नींव है।
उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम इस तरह है। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च, जांच 24 मार्च और वापसी 26 मार्च तक। मतदान 9 अप्रेल को होगा। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अधिसूचना 30 मार्च, नामांकन 6 अप्रेल तक, जांच 7 अप्रेल, वापसी 9 अप्रेल और मतदान 23 अप्रेल को होगा। सभी जगहों पर वोटों की गिनती 4 मई को एक साथ होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रहेगी।
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