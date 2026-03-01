15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार की बारामती सहित 8 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानिए कहां क्यों दुबारा होगा मतदान

State Elections 2026 : भारत के चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को एक प्रेस नोट जारी कर छह राज्यों की कुल आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Bye Election 2026) कराने की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये सीटें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में खाली हुई (Vacant Seats) हैं। ज्यादातर मामलों में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 15, 2026

State Elections 2026

देश के 8 राज्यों में होंगे उप चुनाव । (सांकेतिक फोटो: AI)

State Elections 2026 : भारत के चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को एक प्रेस नोट जारी कर छह राज्यों की कुल आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Bye Election 2026) कराने की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये सीटें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में खाली हुई (Vacant Seats) हैं। ज्यादातर मामलों में विधायकों की मौत के कारण ये स्थान रिक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान दो चरणों में (ECI Schedule) होगा। पहले चरण में 9 अप्रेल को गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की सीटों पर वोट पड़ेंगे। दूसरे चरण में 23 अप्रेल को(Polling Dates) गुजरात और महाराष्ट्र की सीटों पर मतदान होगा। सभी उपचुनावों (Assembly Bypolls) की मतगणना और नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। यह फैसला मतदाताओं को नई प्रतिनिधित्व देने का मौका देगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद बारामती जैसी हाई-प्रोफाइल सीट पर होने वाले उपचुनाव से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

उप चुनाव की सीटें, कहां क्यों हो रहे चुनाव

ये उपचुनाव इसलिए जरूरी हो गए क्योंकि इन सीटों पर बैठे विधायकों का देहांत हो गया। गोवा की पोंडा सीट पर रवि नाइक, गुजरात की उमरेठ पर गोविंदभाई परमार, कर्नाटक की बागलकोट पर मेटी हुल्लप्पा और दावणगेरे साउथ पर शमनूर शिवशंकरप्पा, महाराष्ट्र की राहुरी पर शिवाजी पवार तथा बारामती पर अजित अनंतराव पवार, नागालैंड की कोरिडांग (ST) पर इमकोंग एल इमचेन और त्रिपुरा की धर्मनगर पर बिस्व बंधु सेन का निधन हुआ। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि स्वच्छ मतदाता सूची चुनाव की नींव है।

मतदान की तारीख के दो चरण

उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम इस तरह है। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च, जांच 24 मार्च और वापसी 26 मार्च तक। मतदान 9 अप्रेल को होगा। गुजरात और महाराष्ट्र के लिए अधिसूचना 30 मार्च, नामांकन 6 अप्रेल तक, जांच 7 अप्रेल, वापसी 9 अप्रेल और मतदान 23 अप्रेल को होगा। सभी जगहों पर वोटों की गिनती 4 मई को एक साथ होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू रहेगी।



खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

15 Mar 2026 07:11 pm

Published on:

15 Mar 2026 07:06 pm

Hindi News / National News / अजित पवार की बारामती सहित 8 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जानिए कहां क्यों दुबारा होगा मतदान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

रसगुल्ला भी ले सकता है जान! गांव वालों की कोशिशों के बावजूद नहीं बच पाया 41 साल का युवक

Man Died Eating Rasgulla in Jamshedpur
राष्ट्रीय

क्रूड ऑयल लोड करते समय हमला, बाल-बाल बचा भारतीय जहाज, जरा सी चूक होती तो…

Attack at port
राष्ट्रीय

Tamilnadu Election 2026: तमिलिसाई सौंदरराजन बोलीं- ‘मरे हुए लोगों से भी वोट डलवाती थी DMK, SIR ने मंसूबों पर फेर दिया पानी’

Tamilnadu Election 2026
राष्ट्रीय

‘चाय-पकौड़े खाने पर सियासी घमासान’…राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह

Amit Shah and Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

State Election 2026: पांचों राज्यों में सरकार बनाने का दावा, कांग्रेस नेता बताया इस रणनीति से जीतेंगे चुनाव

State Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.