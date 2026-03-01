‘चाय-पकौड़े खाने पर सियासी घमासान’…राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह

जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि संसद हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर विरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आपने विरोध से भी दो कदम आगे बढ़कर चाय-पकौड़े खा लिए हैं। इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन AI शिखर सम्मेलन एक वैश्विक मंच था न कि निजी राजनीति का अड्डा। कांग्रेस ने AI शिखर सम्मेलन में कपड़े उतारकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। हम सभी राजनीति में हैं। हम भी विपक्ष में थे और हमने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, लेकिन इसके लिए एक सही मंच होता है।