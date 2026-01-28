28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत हादसे में मारे गए सभी लोगों के शव बुरी तरह से झुलस गए थे। इसके बावजूद जानें कैसे अजित पवार के शव की पहचान हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 28, 2026

Ajit Pawar

अजित पवार (फाइल फोटो)

आज का दिन देश की राजनीति के लिए एक दुखद दिन बन गया है। एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद पूरा देश सदमे में है। उनकी मौत की खबर से उनके परिवार और पार्टी के साथ-साथ उनके समर्थकों में भी मातम छा गया है। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पवार का चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पवार के समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई।

अजित पवार की हाथ की घड़ी से हुई उनके शव की पहचान

हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव बुरी तरह से जल गए थे और उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में अजित पवार की पहचान उनके हाथ की घड़ी बनी। हादसे के समय अजित पवार ने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी और उसी की मदद से उनके शव की पहचान की गई। इस हादसे में विमान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना स्थल के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें चारों तरफ आग फैली हुई दिखाई दे रही है और क्षतिग्रस्त विमान के पास मृतकों के शव पड़े हैं। सभी शव इतनी बूरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था।

दोबारा लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

यह भीषण हादसा बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती के रनवे-11 पर दोबारा लैंडिंग के दौरान हुआ। पहले लैंडिंग के दौरान रनवे साफ नहीं दिखने पर पायलट ने दोबारा विमान हवा में उठा लिया था और दूसरी बार लैंडिंग करते हुए विमान रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा अचानक हुआ क्योंकि क्रैश से पहले पायलट ने न तो कोई इमरजेंसी सिग्नल दिया और 'मेडे' कॉल भी नहीं किया। विमान अचानक क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में पवार के साथ-साथ उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Jan 2026 02:00 pm

Published on:

28 Jan 2026 01:42 pm

Hindi News / National News / विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.