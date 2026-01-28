विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव बुरी तरह से जल गए थे और उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में अजित पवार की पहचान उनके हाथ की घड़ी बनी। हादसे के समय अजित पवार ने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी और उसी की मदद से उनके शव की पहचान की गई। इस हादसे में विमान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना स्थल के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें चारों तरफ आग फैली हुई दिखाई दे रही है और क्षतिग्रस्त विमान के पास मृतकों के शव पड़े हैं। सभी शव इतनी बूरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था।