विमान हादसे में अजित पवार का शरीर पूरी तरह जलकर हुआ खाक, जानें फिर कैसे हुई उनके शव की पहचान

अजित पवार (फाइल फोटो)
आज का दिन देश की राजनीति के लिए एक दुखद दिन बन गया है। एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के बाद पूरा देश सदमे में है। उनकी मौत की खबर से उनके परिवार और पार्टी के साथ-साथ उनके समर्थकों में भी मातम छा गया है। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पवार का चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पवार के समेत विमान में सवार पांच लोगों की मौत हो गई।
हादसा इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शव बुरी तरह से जल गए थे और उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। ऐसे में अजित पवार की पहचान उनके हाथ की घड़ी बनी। हादसे के समय अजित पवार ने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई थी और उसी की मदद से उनके शव की पहचान की गई। इस हादसे में विमान भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना स्थल के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें चारों तरफ आग फैली हुई दिखाई दे रही है और क्षतिग्रस्त विमान के पास मृतकों के शव पड़े हैं। सभी शव इतनी बूरी तरह से जल गए थे कि उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था।
यह भीषण हादसा बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती के रनवे-11 पर दोबारा लैंडिंग के दौरान हुआ। पहले लैंडिंग के दौरान रनवे साफ नहीं दिखने पर पायलट ने दोबारा विमान हवा में उठा लिया था और दूसरी बार लैंडिंग करते हुए विमान रनवे पर फिसलकर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा अचानक हुआ क्योंकि क्रैश से पहले पायलट ने न तो कोई इमरजेंसी सिग्नल दिया और 'मेडे' कॉल भी नहीं किया। विमान अचानक क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में पवार के साथ-साथ उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर की मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग