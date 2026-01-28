उनका इस तरह जाना बहुत दर्दनाक…डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर भावुक हुईं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, रो पड़े पूर्व गृहमंत्री

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में प्लेन हादसे में निधन हो गया है। इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देशभर के नेता-मंत्री दुख व्यक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वे तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोनों बारामती जा रहे हैं। राज्य में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और तीन दिनों का शोक घोषित किया गया है। अजित पवार का पार्थिव शरीर बारामती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखा गया है। अस्पताल परिसर और उसके आसपास का पूरा नजारा इस वक्त बेहद गमगीन है। अपने लाडले नेता 'दादा' के अंतिम दर्शन के लिए बारामती और आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग अस्पताल के बाहर जमा हो गए हैं।