Ajit Pawar Death: चाचा से बगावत, बहन से सियासी जंग! दो साल में ऐसे बिखरता चला गया पवार परिवार

अजित पवार को हमेशा लगा कि संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ के बावजूद शरद पवार ने सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया। अजित पवार को हमेशा से एक जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता के रूप में जाना जाता था। वह राज्य में सबसे ज्यादा बार उपमुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। उन्हें लगा कि शरद पवार के नेतृत्व में वह हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के की गई शपथ और फिर 2023 में एक बार फिर बगावत कर भाजपा नीत एनडीए (NDA) में शामिल होना, उनकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम समझा जाता है।