अजित पवार के निधन के बाद बेटे जय पवार की पोस्ट हुई वायरल, लिखा- काश समय…

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तेज घटनाक्रम देखने को मिले। शोक के माहौल के बीच पवार परिवार को राजनीतिक जिम्मेदारियों में तुरंत लौटना पड़ा। अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने राज्य की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें वे ही मंत्रालय सौंपे गए हैं, जो पहले अजित पवार के पास थे, जिनमें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय शामिल हैं।